Kaisheims Kantersieg zur Tabellenspitze

Auch Huisheim mit einem Erfolgserlebnis zum Auftakt. Was das 1:1 von Bäumenheim gegen Wallerstein wert ist, wird sich erst noch zeigen

Der SV Kaisheim präsentierte sich zum Saisonauftakt stark: Die Janik-Truppe stürmte mit einem 6:0-Kantersieg über Athletik Nördlingen in die Saison. Auch ein anderer Altkreis-Club setzte gleich eine Duftmarke: Der BC Huisheim behielt vor eigenem Anhang gegen den SC Nähermemmingen/Baldingen mit 4:1 die Oberhand.

Was das 1:1 des TSV Bäumenheim gegen den SC Wallerstein (wir berichteten bereits) Wert ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der SV Mauren als Aufsteiger gewann in Großsorheim (3:2). Ex-Zweitliga-Profi Robert Strauß erzielte für die Harburger Stadtteilelf beide Tore. Das reichte allerdings nicht für einen Punkterfolg.

(2:0). Die Heimelf begann stark und ging bereits nach zwei Minuten durch Yannik Hertle in Führung. Mitte der ersten Hälfte verzeichnete Wechingen viele Eckbälle, der Torerfolg blieb jedoch aus. Erst kurz vor der Pause erzielte Nico Kage nach einem Handspiel im Strafraum das 2:0, als er den fälligen Elfmeter verwandeltet. Nach dem Wechsel erhöhte Matthias Eichberger auf 3:0, ebenfalls per Elfmeter. Kage prüfte nochmals Torwart Klinger und kurz vor Spielende zielte Alexander Wolf nur an den Pfosten der Heimelf.

. Beide Teams gestalteten das Spiel zunächst ausgeglichen, doch gegen Ende der ersten Halbzeit kam Wechingen zu zahlreichen Chancen. Allesamt vereitelt wurden sie von Gästekeeper Raupach, der an diesem Tag bester Mann auf dem Platz war. In einer umkämpften zweiten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile verschaffen, sodass es zum Saisonauftakt beim torlosen Remis blieb.

(0:2). Ein Abwehrfehler und ein nicht gepfiffenes mögliches Foul nutzen die Gäste zur 2:0-Halbzeitführung. Für die Heimelf vergaben Beck, Strauß und Eckmeier in guten Positionen. Die SG kam stark aus der Kabine, doch wiederum wurden gute Chancen nicht genutzt. Erst als Robert Strauß per Kopf traf, rollte der SG-Zug. Aus dem Nichts erzielte jedoch der eingewechselte Niklas Schabert das 3:1 für den Gast. Die Hausherren ließen weitere gute Möglichkeiten liegen und am Ende blieb Strauß nur noch die Ergebnisverkürzung, als er mit dem Schlusspfiff traf.

(0:1). In einem sehenswerten Spiel gingen die Gäste aus Gundelsheim/Weilheim-Rehau durch Markus Meyer in der ersten Halbzeit in Führung. Im zweiten Durchgang konnte die Heimelf durch Rudolf Dampf ausgleichen und hatte mehrere Chancen vor dem gegnerischen Tor. Am Ende der Partie wurde es nochmals spannend, denn Megesheim kassierte zwei gelb-rote Karten, woraufhin die SG TSV verstärkt Druck auf die Heimelf ausübte. Die Megesheimer wehrten die Angriffe der Gäste souverän ab und die Partie endete mit einem hart erkämpften Remis.

(2:1). Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer starken Defensive setzte sich der BCH gegen die Gäste durch. Szilard Süvges erzielte aus Kurzdistanz das 1:0, doch Nils Büttner glich wenig später aus. Danach verflachte die Partie, als kurz vor dem Pausenpfiff Fabian Hirschbeck zum 2:1 einschob. Nach dem Wechsel gelang Thomas Rupprecht per Kopf das spielentscheidende 3:1 und zwei Minuten vor Spielende erzielte Rupprecht auch den 4:1-Endstand.

(3:0). In der Vorbereitung stotterte der „Motor“ des SV Kaisheim. Doch zum Punktspielauftakt glänzte die Mannschaft durch eine geschlossene Leistung. Mit vier Treffern war Armin Janik der überragende Spieler. Die zwei anderen Tore steuerte Mario Jessberger bei.