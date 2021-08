Mauren marschiert weiter

Kaisheim und Huisheim kassieren fünf Stück. Wörnitzstein II holt erste Punkte

Der SV Mauren marschiert gemeinsam mit der SpVgg Minderoffingen an der Spitze der A-Klasse Nord. Durch ein 4:0 bei der SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau feierte die Elf von Jürgen Ostermair den dritten Sieg im dritten Spiel. Bittere 5:0-Klatschen setzte es für Kaisheim und Huisheim. Wörnitzstein II holte die ersten Punkte beim Auswärtserfolg in Megesheim, während sich der TSV Bäumenheim und Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau 1:1 trennten.

(1:0). Mit einem glatten 5:0-Sieg klettert der SCNB Richtung Tabellenspitze. Stefan Keller erzielte im ersten Durchgang das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Felix Kugler auf 2:0 und erneut Keller ließ das dritte Heimtor folgen. Kurz vor dem Spielende drehten die Gastgeber dann noch einmal auf und Paul Kleibl stellte auf 4:0 und Stefan Keller erzielte mit dem Schlusspfiff sein drittes Tor. (rn)

(0:2). In der 22. Minute schob Simon Greiner einen Querpass aus Kurzdistanz überlegt zum 0:1 ein. Eine flache Hereingabe des laufstarken Christian Varga konnten Thomas Rupprecht und Andreas Hirschbeck nicht zum Ausgleich verwerten (30.). Auf der Gegenseite landete ein flach geschossener Freistoß von Axel Dürrwanger zum 0:2 im BCH-Netz (37.). Fünf Minuten nach der Pause senkte sich ein 25 Meter-Freistoß von Jochen Hertle zum 0:3 ins BCH Tor. In der 75. Minute verwandelte Bernhard Thum einen Foulelfmeter zum 0:4. Den 0:5-Endstand stellte wiederum Axel Dürrwanger her (80.). (bch)

(1:0). Die Hausherren begannen diese Partie mit viel Engagement und erzielten bereits in der 3. Minute nach einem gut getimten Freistoß von Jago Heinisch durch einen wunderschönen Kopfball von Mihai Hrituc die 1:0-Führung. Nach einer kräftigen Kabinenpredigt von Eintracht-Trainer Michael Hieger bestimmten nach der Pause die Gäste das Geschehen und erzielten bereits in der 48. Minute nach einem schönen Spielzug über Johannes Templer durch Michael Hieger den verdienten 1:1-Ausgleich. (bw)

(0:1). Am Ende fiel das Ergebnis aus Gundelsheimer Sicht vielleicht zwei Tore zu hoch aus, doch die Gäste entführten die Punkte verdient. Das 0:1 erzielte Nico Fürnrohr in der 31. Minute. Gundelsheim hatte in Hälfte eins auch Chancen ein Tor zu erzielen, nach der Pause aber nutzten die spielerisch überlegenen Gäste ihre Möglichkeiten. Zwei Mal Florian Moll und Manuel Schreitmüller machten innerhalb zehn Minuten den Auswärtssieg perfekt. (be)

(0:1). Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch einen umstrittenen Elfmeter in Führung. Nach der Pause zielte Megesheims Aubameyang knapp am Pfosten vorbei, während Sturm auf der Gegenseite erhöhte und Marx das dritte Gästetor erzielte. Die Heimelf warf nun alles nach vorne, konnte aber nur einen Lattentreffer verzeichnen. Erst als Alex Kuricsi traf und Idrisu Maniti den Anschlusstreffer erzielte, kam Spannung auf. Am Ende setzten sich die Gäste verdient durch. (rn)

(0:0). Bereits in der dritten Spielminute schoss Jakob Ganzenmüller an die Latte und wenig später scheiterte Thomas Eberle am glänzend reagierenden SC-Keeper Thomas Schauer. Nach einem Eckstoß köpfte Moritz Benninger zum 0:1 (55.). Einen Foulelfmeter vergab Robert Strauß (64.). Nach einem Foul an dem enteilten Strauß sah Wallersteins Hannes Benninger Gelb-Rot (77.) und den fälligen Strafstoß verwandelte Jakob Ganzenmüller zum 1:1 (78.). Für die in Unterzahl agierende Gäste erzielte Moritz Benninger per Strafstoß das 1:2 (83.). (rn)