Mauren muss Minderoffingen ziehen lassen

Die Rieser holen in Huisheim drei Punkte, während der SVM vor eigenem Anhang nicht über ein 1:1 gegen Nähermemmingen hinaus kommt. Kaisheim setzt Talfahrt fort

Der SV Mauren fand gegen den SV Nähermemmingen-Baldingen nicht in die Erfolgsspur zurück. Es reichte nur zu einem 1:1. Dadurch konnte die SpVgg Minderoffingen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Die Rieser siegten beim BC Huisheim 2:1. Weiter auf ein Erfolgserlebnis nach mageren Wochen muss der SV Kaisheim warten, der in Megesheim mit 0:3 unter die Räder geriet.

(1:1. Lange leistete die Heimelf dem Tabellenführer erbitterten Widerstand und besaß zudem sehr gute Torgelegenheiten. Bereits in der 10. Minute wuchtete Philipp Straßer einen Freistoß von Andreas Rebele per Kopf zum 1:0 ins Netz. Aber 10 Minuten später erzielte Matthias Eichberger mit einem gekonnten Diagonalschuss den Ausgleich. Es boten sich zahlreiche Huisheimer Torgelegenheiten, die aber ungenutzt blieben. Minderoffingen kam immer besser ins Spiel. Eine Viertelstunde vor Spielende versenkte Adrian Stimpfle einen zweifelhaften Freistoß zum 1:2. Die Heimelf wollte nun unbedingt den Ausgleich, ohne sich aber große Chancen herausspielen zu können. (bc)

(0:0). Bereits in der ersten Minute hatten die Gastgeber durch Kopp und Beck eine Doppelchance, die ungenutzt blieb. Danach prüften die Gäste durch Metus Curkoli den Heimkeeper. Erst im zweiten Durchgang wurde das Spiel interessanter. Christoph Beck verwandelte einen Schuss aus zehn Metern in der 53. Minute und brachte die Heimelf verdient in Führung. Kurz darauf traf Matthias Muff durch einen Freistoß und erhöhte auf 2:0. In den Schlussminuten übten die Gäste durch Curkoli nochmals vermehrt Druck auf die Heimelf auf. Heimkeeper Danny Brückel konnte ein Gegentor abwehren und sicherte somit den 2:0-Sieg seiner Mannschaft. (rn)

(1:2). Die Gäste gingen konsequent ins Spiel und durch Aykut Yildiz schnell in Führung. Danach dauerte es bis kurz vor Halbzeit, ehe Johannes Templer auf 0:2 erhöhte. Im Gegenzug war Simon Sturm zur Stelle, um auf 1:2 zu verkürzen und damit die Hoffnung der Hausherren aufrecht zu erhalten. Doch das Unentschieden wollte dem SVW in der zweiten Halbzeit einfach nicht gelingen. (dz)

(0:0). Es war von Anfang an ein sehr zähes Spiel. Die Gäste konzentrierten sich hauptsächlich aufs Verteidigen, während die Heimelf nicht zu ihrem Spiel fand. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch die zweite Halbzeit war sehr chancenarm, ehe Markus Schmidt in der 69. Minute Manuel Schreitmüller im Sechzehner fand, welcher zum 1:0 traf. Die Gäste agierten weiterhin mit hohen Bällen und so gelang dann auch Simon Schröter in der 83. der Ausgleich. (jw)

(3:1). Nach 15 Minuten konnten die Akteure der Heimelf schon einen Gang zurückschalten, denn Jonas Meusel (3. und 13.) und Maximilian Schuster mit einem Treffer aus 20 Metern sorgten für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung. Per Freistoß glückte Axel Dürrwanger kurz vor der Pause das Anschlusstor. Nach einer Stunde traf Dürrwanger erneut. Den alten Torabstand stellte in der 69. Minute Tobias Lehrl wieder her. Der Sieg entspricht den Spielanteilen. (be)

(0:0). Die Gastgeber kamen schwungvoll ins Spiel. Mehrmals scheiterte Agyemang. Durch verletzungsbedingte Auswechslungen bei Megesheim konnten sich die Gäste zunehmend befreien. Nach einer guten Stunde traf aber Rudolf Dahms zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Daniel Agyemang auf 2:0. Als Dominik Prestle in der 79. Minute ein Eigentor unterlief, war die Partie für die Hausherren entschieden. (me)