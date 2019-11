vor 25 Min.

Abstiegsduell zwischen TSV Rain und TSV Rosenheim

Beim TSV Rain wie auch bei seinem geht es um den Verbleib in der Regionalliga Bayern. Trainer Käs ist heute eine Sache besonders wichtig.

Endspurt im Kalenderjahr 2019 in der Regionalliga-Bayern! Dazu sieht der Spielplan von Spielgruppenleiter Josef Janker noch drei Spieltage bis zur Winterpause vor. Drei Spieltage, in denen der TSV Rain noch eine Menge für den angestrebten Klassenerhalt in Bayerns-Eliteliga tun kann. Nun empfängt der TSV Rain am Samstagnachmittag den langjährigen Spielpartner TSV 1860 Rosenheim. Eine Woche später geht es dann zum Meisterschaftsmitfavoriten 1. FC Schweinfurt 05, ehe mit dem Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Heimstetten das Spieljahr 2019 abgeschlossen wird. Nach den jüngsten beiden Siegen bei der SpVgg Greuther Fürth II und dem SV Wacker Burghausen will Rain die Gunst der Stunde nutzen und weitere, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Drei Leistungsträger sind beim TSV Rain gesperrt

Vor diesem richtungsweisenden Derby der beiden südbayerischen Vereine herrscht Spannung pur in beiden Lagern. Mit jeweils 18 Punkten aus 19 Spielen sind die heutigen Kontrahenten Tabellennachbarn. Aufgrund des besseren Torverhältnisses belegt Rain den 15. Rang vor Rosenheim. Doch Rains junger Trainer Alexander Käs und sein spielender Co-Trainer Johannes Müller haben auch ein paar Sorgenfalten im Gesicht. Mit Dominik Bobinger, Arif Ekin und Rene Schröder fallen gleich drei wichtige Defensivakteure wegen ihrer fünften Gelben Karte aus. „Von der Bank kommt viel, ich denke deshalb, dass wir sie gut ersetzen können. Natürlich ist das nicht optimal, aber wir haben genügend Spieler im Kader, die ihre Leistung bringen können“, ist Käs zuversichtlich. Kapitän Fabian Triebel ist wieder mit dabei, der am vergangenen Spieltag gesperrt war. Zudem erhoffen sich die Rainer Trainer auch wieder das Mitwirken von Michael Knötzinger. Dazu könnte noch Dominic Robinson kommen.

Dieser hatte im Hinspiel, das der TSV Rain mit 0:1 verlor in der Nachspielzeit noch eine riesige Ausgleichschance. Diese machte der damalige 1860-Keeper Marius Herzig mit einer überragenden Reaktion zu Nichte. Ergo hat Rain heute das Ziel, sich für diese Niederlage zu revanchieren.

Richtungsweisendes Spiel für die Rainer

In Rosenheim tat sich Rain immer schwer und verlor die meisten Spiele. Zuhause sieht es da schon ganz anders aus. Für die beiden Rainer Chefanweiser liegt der Schlüssel des Spieles ganz woanders: „Jeder unserer Spieler muss sich heute genauso einbringen wie dies zuletzt der Fall war, dann werden wir dieses richtungsweisende Spiel auch gewinnen“, sagen die beiden Rainer Trainer.

Der TSV 1860 Rosenheim kennt den Abstiegskampf aus vielen Jahren. In seiner vierten aufeinanderfolgenden Saison in der Regionalliga Bayern werden Rosenheim und Rain voraussichtlich mit vier weiteren Teams die Abstiegs-, und Relegationsplätze unter sich ausmachen. Der Start in die Rückrunde glückte den Rosenheimern durch einem 1:0-Sieg im Inn/Salzach-Derby gegen den SV Wacker Burghausen. Zuletzt aber musste der TSV 1860 im Heimspiel gegen den FC Augsburg II einen herben Rückschlag hinnehmen. Gleich mit 0:4 ging dieses so wichtige Heimspiel in die Binsen. Freilich muss man wissen, dass bis zum Platzverweis für Abwehrspieler Markus Sattelberger das Spiel völlig ausglichen war und 0:0 stand. Nach dieser personellen Dezimierung brachen bei den Rosenheimern sämtliche Dämme und man musste vier Gegentor hinnehmen. Besonders im Angriff sind die heutigen Gäste mit Danijel Majdancevic (sieben Tore) und Luftetar Mushkolaj (fünf Tore) hervorragend bestückt. „Es wird wichtig sein, dass die Spieler gleich voll da sind. Gegen Burghausen haben wir eine Weile gebraucht, um rein zu kommen. Das strapaziert die Nerven. Gegen Rosenheim wird es sicher wieder ein Kampfspiel werden“, vermutet Käs. (rui, sut)

Aufgebot TSV Rain: Hartmann und Peuser (Tor), Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, J. Müller, Greppmeir, Krabler, Dannemann, Götz, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Knötzinger und Robinson.

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (1.FC Geldersheim)

