Abwärtstrend gestoppt: Nun will Rains Trainer mehr

Alexander Käs sah beim 0:0 gegen Buchbach fußballerisch einen Schritt nach vorne. Daran will man am Freitagabend beim FC Augsburg II anknüpfen.

Von Manuel Wenzel

Obwohl der TSV Rain auch nach dem torlosen Remis gegen Buchbach am Freitag vor einer Woche weiter auf den ersten Sieg seit 26. Juli warten muss, gibt es auch positive Aspekte. Zum einen hat die Mannschaft von Trainer Alexander Käs die Rote Laterne an den einen Zähler schwächeren SV Heimstetten weitergereicht, zum anderen gibt das aktuelle Tabellenbild Anlass zur Hoffnung.

Die Rainer, derzeit auf Rang 17 mit acht Zählern, trennen beispielsweise nur drei Punkte von Platz zwölf. Im hinteren Teil des Regionalliga-Feldes geht es derzeit sehr eng zu. In diesen Sphären findet sich auch der FC Augsburg II wieder, der den TSV am Freitagabend zum Gastspiel ins Rosenaustadion lädt. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Ein Punkt mehr für den FCA

Der Unterbau des Bundesligisten hat wie Rain im bisherigen Saisonverlauf zwei Erfolge verbucht. Das eine Unentschieden mehr aber verschafft dem FCA, aktuell auf einem der beiden Abstiegsrelegationsplätze liegend, einen minimalen Vorsprung vor seinem heutigen Gast.

Die Rechnung ist also einfach: Gewinnt der TSV in der Bezirkshauptstadt, verlässt er die direkte Abstiegszone. „Natürlich ist es unser Ziel, mal wieder einen Dreier zu holen und so an unserem Gegner vorbeizuziehen“, erklärt Käs deshalb.

Ganz vorne fehlt die Durchschlagskraft

Die maximale Punkteausbeute wäre auch im Duell mit dem TSV Buchbach nicht unverdient gewesen, gerade in der Schlussphase war Rain am Drücker. „Sicher war in dieser Partie mehr drin. Es war fußballerisch auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, weil wir aggressiver und zugleich öfter in Ballbesitz waren“, analysiert der 26-jährige Coach. Allerdings habe einmal mehr die Durchschlagskraft im Angriffsspiel gefehlt.

Das ist momentan sicherlich eines der größten Probleme des TSV. Dieser hat von den Teams, die derzeit im Klassement auf den Rängen zwölf bis 18 liegen, die wenigsten Tore kassiert (15). Mit nur einem Gegentreffer mehr ist Mit-Aufsteiger Aubstadt beispielsweise gerade Fünfter.

Am wenigsten Tore erzielt

Die Tillystädter haben es aber ligaweit bisher am seltensten klingeln lassen, in zehn Spielen stehen nur sieben erzielte Tore zu Buche. „Unsere Offensive muss oft viel gegen den Ball arbeiten, vielleicht fehlt es dann bei unseren eigenen Aktionen etwas an der Spritzigkeit“, so der Trainer. Er ist auf der anderen Seite aber froh, dass man mit zwei Remis nacheinander den Abwärtstrend mit zuvor vier Pleiten in Serie gestoppt hat.

Für den heutigen Abend erwartet Käs ein gänzlich anderes Spiel als zuletzt gegen Buchbach. „Augsburg hat technisch beschlagene Akteure, die eher mit viel Tempo und über den eigenen Ballbesitz kommen.“ Für den Rainer Übungsleiter ergeben sich personelle einige Alternativen, da Blerand Kurtishaj und Dominik Bobinger aus dem jeweiligen Urlaub zurück sind.

Augsburg hat ähnliche Probleme

Eventuell stößt auch Arif Ekin in den Kader, der zuletzt verletzt pausieren musste (Hüfte). Für ihn wäre es, wie für andere Rainer übrigens auch, eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Der Offensivmann wurde beim FC Augsburg ausgebildet und absolvierte 59 Begegnungen in dessen Regionalligatruppe.

Dort scheint es aktuell ähnlich zu laufen wie beim TSV, zumindest wenn es nach Trainer Sepp Steinberger geht: „Wir spielen meist gut, doch dann unterlaufen uns wieder zu viele einfache Fehler.“ Der FCA-Coach rechnet generell damit, dass viele Gästespieler gerade heute eine gute Figur abgeben möchten – schließlich trugen zehn Akteure aus dem Rainer Kader schon einmal das Trikot der Augsburger. „Deshalb werden sie auch besonders motiviert sein“, so Steinberger.

