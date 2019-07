24.07.2019

Acht Starts – acht Medaillen für Katharina Marb aus Feldheim

Die 14-jährige Katharina Marb räumt bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften ab.

Bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften, die in Würzburg stattfanden, war Katharina Marb erfolgreichste Schwimmerin in ihrem Jahrgang.

Im Vorfeld hatte sich die junge Feldheimerin für sieben Einzelstrecken und einen Startplatz in der Mannschaftsstaffel qualifiziert. Der Wettkampf – und für Saisonhöhepunkt – begann vielversprechend. Am ersten Tag des Wettbewerbs startete Katharina über die 400 Meter Freistil. Nach einem kräftezehrenden Rennen gelang es ihr, bedingt auch durch eine kluge Renneinteilung, überraschenderweise die Bronzemedaille aus dem Wasser zu fischen. Überglücklich war sie nach ihrem gelungenen Auftakt, standen bei ihr doch eher die Rücken-Strecken im Fokus, die am Samstag und Sonntag auf dem Programm standen.

Bayerischer Meistertitel über 100 Meter Rücken

Am nächsten Tag ging es für Katharina mit den 100 Metern Rücken los – eine ihrer Lieblingsstrecken. Das Teilnehmerfeld war sehr gut besetzt. Am Ende setzte sich Katharina aber gegen ihre Konkurrentinnen durch und schlug in neuer Bestzeit und als Erste an. Ihr erster Bayerische Meistertitel über diese Distanz.

Am Nachmittag holte die 14-Jährige in neuer Bestzeit eine weitere Bronzemedaille über die 100 Meter Freistil aus dem Wasser. Zeitgleich schlug sie hier mit ihrer Vereinskollegin vom SC Delphin Ingolstadt als Dritte an. Somit gab es hier doppelten Jubel im Verein. Am dritten Wettkampftag standen fünf Starts auf Katharinas Wettkampfprogramm. Über 50 Meter Freistil erwischte sie einen guten Start und belegte beim Zielanschlag Platz drei. Auch auf den 200 Meter Rücken, die kurz drauf folgten, erkämpfte sie sich in einem taktisch gut eingeteilten Rennen, die Silbermedaille. Ihre Bestzeit verbesserte sie um zwei Sekunden.

Nach der Mittagspause sprang Katharina über die 50 Meter Rücken als Titelverteidigerin ins Wasser, weshalb sie sehr angespannt war. Die Startphase lief nicht optimal und so wurde es sehr spannend. Nach den ersten 25 Metern konnte Katharina sich jedoch von ihren Konkurrentinnen absetzen und den Vorsprung bis ins Ziel sichern. Überglücklich nahm sie ihr „Gold“ bei der Siegerehrung entgegen. In ihrem letzten Einzelstart über die 200 Meter Freistil erkämpfte sich Katharina den dritten Sieg und wurde mit einer weiteren Goldmedaille geehrt. Zum Ende des Wettkampfes stand am Nachmittag noch die Staffel über 8x50 Meter Lagen an, in der Sie als Startschwimmerin über die 50 Meter Rücken eingesetzt war. Durch eine überragende Mannschaftsleistung sicherten sich die Ingolstädter den dritten Rang und wurden mit Bronze geehrt.

Katharina Marb zeigt punktbeste Leistung ihres Jahrgangs

Nach der Auswertung des Protokolls am Wettkampfende wurde noch die punktbeste Leistung jedes Jahrgangs geehrt. Katharina konnte sich mit ihrer Leistung über die 50 Meter Rücken mit 650 Punkten gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Ein schöner Abschluss für das sehr erfolgreiche Wochenende der jungen Feldheimerin, die nun die Sommerpause genießen darf. (dz)

