Alexander Musaeus entscheidet Bezirksliga-Derby fast alleine

Der SV Wörnitzstein-Berg feiert den dritten Sieg in Folge und gewinnt gegen Mertingen mit 3:1. Mann des Spiels war Torjäger Alexander Musaeus mit einem Hattrick.

Der SV Wörnitzstein-Berg schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Nach dem sensationellen 5:0-Erfolg gegen das Spitzenteam VfL Ecknach gewinnt der SVW auch das Landkreisderby gegen den FC Mertingen mit 3:1. „Für uns war es wichtig nach dem Highlightspiel vergangener Woche auf Derbymodus umzustellen und als Team 100 Prozent zu geben“, erklärte Trainer Bernd Taglieber.

Ja, es war eine geschlossene Teamleistung der Heimelf, doch Mann des Spiels war wieder einmal Alexander Musaeus, der alle drei Treffer beisteuerte. Allerdings hätte das Spiel auch ganz anders laufen können, wäre der Mertinger Führung nicht der Pfosten im Weg gestanden. In der fünften Minute zirkelte Freistoßspezialist Sven Rotzer die Kugel über die Wörnitzsteiner Mauer ans Aluminium. „Da haben wir Glück gehabt“, weiß auch Taglieber und sah wie die rund 200 Zuschauer im Donauwörther Stauferpark ein zunächst – dem Wetter entsprechend – trübes Spiel. Mertingen hatte mehr Ballbesitz, wusste damit aber nicht so richtig etwas anzufangen. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren im Spielaufbau zu behäbig und auch nicht mutig genug“, erklärt Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster. Und so tat sich bis auf den Pfostentreffer von Rotzer und einem Schuss von Robin Schlüssel vom Sechzehnereck recht wenig vor den Toren.

Bezirksliga Nord: Wörnitzstein gewinnt Donau-Ries-Derby verdient

Das änderte sich in der 37. Minute. Daniel Habersatter wurde auf der rechten Seite gut freigespielt und flankte fast von der Grundlinie butterweich an den zweiten Pfosten. Der Rest war ein Kinderspiel für Wörnitzsteins Torjäger vom Dienst: Musaeus nickte zur 1:0-Führung ein. In der 44. Minute machte der Torjäger den Doppelschlag perfekt. Wiederum war Habersatter auf der rechten Seite durchgebrochen und nur durch ein Foul im Sechzehner zu stoppen. Musaeus ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte den fälligen Strafstoß trocken, links unten.

Nach der Pause war den Gästen anzumerken, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben wollten und spielten nun etwas zielstrebiger nach vorne. Nach einem langen Ball von Daniel Hosp versenkte Gästekapitän Philip Heckmeier die Kugel mit einem wunderbaren Kopfball ins lange Eck. Es war wieder Spannung in der Partie und der eingewechselte Eric Adam hätte in der 56. Minute mit seinem Linksschuss fast den Ausgleich erzielt. Doch wieder einmal machte es Musaeus auf der Gegenseite besser. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schaltete der SVW blitzschnell um und Musaeus musste nach toller Vorarbeit von Dominik Marks nur noch einschieben. Die Vorentscheidung. Zwar probierten die Gäste alles und hatten durch Gaugenrieder und einem vermeintlichen Abseitstor von Adam noch Chancen auf den Anschlusstreffer, doch die effektivere Mannschaft holte an diesem Samstagnachmittag die drei Punkte. „Der Sieg war verdient, weil sie die Chancen besser genutzt haben“, gab auch Gästetrainer Schuster fair zu.

SV Wörnitzstein-Berg – FC Mertingen 3:1 (2:0)

Wörnitzstein-Berg Müller - Habersatter, P. Dietrich, Steidle, Bschor, Schmidbaur, Müller, Musaeus, Marks (72. Färber, 90. Wanner), Schlüssel (83. Schlüssel), Krez

Mertingen Brazinskas – Wagner (68. Gaugenrieder), Dix, Spingler (45. Adam), Rotzer, Heckmeier, Schuster, Hosp, Mauch, Schroll, Bauer (89. Schmidt)

Tore 1:0 Musaeus (37.), 2.0 Musaeus (44./FE), 2:1 Heckmeier (49.), 3:1 Musaeus (58.) Zuschauer 200

