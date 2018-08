vor 27 Min.

Allarmierende Flut an Gegentoren Lokalsport

Nach vier Niederlagen will Donaumünster in Ecknach die ersten Punkte holen. Der TSV Rain II trifft auf einen Gegner, bei dem ehemalige Rainer auf der Trainerbank sitzen.

Tapfheim-Donaumünster/Rain Vier Spiele, vier Niederlagen: Beim SV Donaumünster-Erlingshofen läuft zu Saisonbeginn in der Bezirksliga Nord auch aufgrund zahlreicher Ausfälle bisher wenig rund. Dennoch peilt er in Ecknach die ersten Punkte an. Basis für den Erfolg soll eine stabilere Defensive sein.

VfLEcknach – SV Donaumünster-Erlingshofen (Sonntag, 15 Uhr). Beim SV Donaumünster läuft es aktuell alles andere als gut. Die ersten vier Spiele wurden allesamt verloren. Allarmierend ist vor allem die Flut an Gegentoren: 15 Mal klingelte es bereits im Kasten des SVDE. Das soll in den nächsten Spielen nun besser werden. Am Sonntag geht es auswärts gegen den VfL Ecknach. „Wir brauchen wieder deutlich mehr Aggressivität in unseren Zweikämpfen“, sagt auch Trainer Ewald Gebauer, der aktuell zahlreiche Spieler verletzungs-, berufs-, und urlaubsbedingt ersetzen muss. „Die Personalsituation ist weiterhin sehr angespannt, aber lamentieren hilft uns da jetzt nicht weiter.“ Gegner Ecknach konnte bisher auch noch nicht überzeugen und verlor vergangene Woche das Derby in Hollenbach klar mit 0:3. Dazu stellt der VfL, der selbst noch sieglos ist, mit aktuell erst zwei erzielten Treffern die bislang schwächste Offensive der Liga.

TSVRain II – FC Affing (Samstag, 15 Uhr). Mit dem Derby gegen den Aufsteiger FC Affing schließt der TSV Rain II seine erste englische Woche in der noch jungen Saison ab. Wichtig war dabei, dass die Schützlinge von Trainer Günther Reichherzer nach dem schwachen Spiel am letzten Sonntag gegen den TSV Hollenbach sofort eine Reaktion zeigten und das so wichtige Derby an Mariä Himmelfahrt beim SV Donaumünster/Erlingshofen mit 4:2 gewannen.

Am heutigen Samstag wartet ab 15 Uhr im Georg-Weber-Stadion mit dem FC Affing eine, fußballerisch sehr gute Mannschaft auf das junge Rainer Team. Der FC Affing rückt heute in Rain mit einigen ehemaligen Rainer Spieler an. So nimmt Marc-Abdu Al-Jajeh als verantwortlicher Trainer auf der Bank Platz. Sein Assistent ist Tobias Jorsch, der als spielender Co-Trainer immer noch eine zentrale Position auf dem Platz einnimmt. Dritter im Bunde ist Marco Wanner, der technisch immer noch ein begnadeter Spieler ist.

Aufgrund der großen personellen Not kann man beim TSV Rain durchaus mit dem Start zufrieden sein. Sechs Punkte aus den vier Spielen ist unter den aktuellen Umständen in Ordnung. Doch als erfahrener Coach ist Günther Reichherzer klar, dass man gegen den FC Affing nicht verlieren darf.

Wichtig war zuletzt auch der Mitwirken der jungen Kaderspieler Marco Luburic und Fabian Miehlich zuletzt in Donaumünster. Beide Spieler fügten sich toll ins Team ein und erzielten auch drei Tore. Ob beide gegen Affing wieder dabei sind, ist noch offen. (wip, rui)

