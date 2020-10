26.10.2020

Altisheim feiert einen verdienten Heimsieg

Die Spielvereinigung schlägt Donaumünster mit 2:1. Wörnitzstein unterliegt zu Hause

Im Pokalwettbewerb für die Nord-Kreisligisten sind am Wochenende von sieben angesetzten Spielen immerhin drei Spiele absolviert worden: Höchstädt gegen Schretzheim und – mit Landkreisbeteiligung – Wörnitzstein gegen Möttingen vom Freitagabend und das gestrige Duell zwischen Altisheim und Donaumünster.

(0:0). Die ersten 10 Minuten gehörten den Gästen aus Möttingen. Die Wörnitzsteiner fanden schwer ins Spiel, übernahmen aber nach und nach die Kontrolle, konnten aber ihre Chancen durch Diethei, Musaeus und auch Färber nicht in Tore umwandeln. So ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause. In der 47. Minute kam Paul Bissinger durch einen einfachen Doppelpass vors Wörnitzsteiner Tor. Zuerst scheiterte er allerdings an Müller, dann klärte ein Wörnitzsteiner Abwehrspieler auf der Linie. Allerdings konnte Bissinger im dritten Anlauf zum 1:0 für Möttingen einschieben. In der 52. Minute sah dann Matthias Dietrich wegen zu lautem reklamieren die zweite Gelbe Karte und musste frühzeitig vom Feld. In Unterzahl erspielten sich die Wörnitzsteiner noch einige gute Chancen, der Ausgleich wollte aber nicht fallen. Am Ende konnte Möttingen relativ glücklich, aber nicht unverdient drei Punkte aus dem Stauferparkstadion entführen.

(1:1). Die SpVgg feiert einen verdienten Heimsieg gegen den SV Donaumünster/Erlingshofen. Die Partie begann ausgeglichen. Nach einer halben Stunde wurde dann Timo Zausinger in zentraler Position zu Fall gebracht. Spielertrainer Sven Rotzer legte sich den Ball zurecht und verwandelte den fälligen Freistoß zur Heimführung (29.). Lange hatte dieser Vorsprung allerdings nicht bestand, denn bereits fünf Minuten später glichen die Gäste durch Dirk-Jan Massink aus (34.). In der Folge kam Altisheim besser ins Spiel und hätte eigentlich noch das ein oder andere Tor machen müssen. Der zweite Durchgang gehörte komplett den Hausherren. Chancen gab es genug, mit Toren geizte die Heimelf aber gehörig. Steidle, Prestle, Adam, Lettenbauer und Rotzer mit zwei Aluminium-Treffern brachten den Ball allesamt nicht im Tor der Gäste unter, sodass es bis zur 85. Minute dauerte, ehe Peter Lettenbauer nach Zuspiel von Kevin Zausinger den Ball am Keeper zum Siegtreffer vorbeischob. (dz)

