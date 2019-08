13:05 Uhr

Altisheim und Wörnitzstein starten mit Derby

Erinnerungen an umkämpfte Spiele in der Vorsaison werden wach. Welche Ziele die neuen Trainer in Riedlingen und Donaumünster verfolgen.

Von Patrick Widinger

In der Kreisliga Nord rollt wieder der Ball. Zum Auftakt der neuen Saison kommt es gleich zum Derby zwischen Wörnitzstein und Altisheim. Beide Teams sind heiß auf die Partie und wollen positiv in die Runde starten. Drei Punkte wollen auch Stefan Ferber und André Fuchs mit ihren neuen Teams. Beide feiern ihre Heimpremiere: Ferber mit der SpVgg Riedlingen zuhause gegen Oettingen, Fuchs mit Donaumünster gegen den SSV Höchstädt.

SV Wörnitzstein-Berg – SpVgg Altisheim-Leitheim (Sonntag, 17 Uhr). „Unsere Vorbereitung verlief grundsätzlich gut, auch wenn wir in den Tests nicht immer überzeugen konnten“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein-Berg vor dem Saisonauftakt. Ziel des SVW ist mindestens Platz vier wie im Vorjahr, allerdings strebt die Mannschaft nach Höherem: „Natürlich würden wir gerne einen der ersten beiden Plätze belegen, aber ein Aufstieg lässt sich nicht planen“, so Schmidbaur.

Trainer Bernd Taglieber hat auf jeden Fall personell wieder mehr Möglichkeiten: Abgänge gab es keine und zudem sind mit Maximilian Biesalski und ab September Konstantin Böhm wieder zwei wichtige Spieler an Bord, die aufgrund eines Auslandssemesters lange gefehlt hatten. „Wir wollen deutlich besser in die Saison starten wie in der Vorsaison, als wir mit zwei Niederlagen begonnen haben. Altisheim wird nicht einfach werden, gerade das Rückspiel der Vorsaison war sehr umkämpft. Ähnliches erwarten wir auch dieses Mal“, so Schmidbaur, der das Derby genauso gewinnen will, wie Michael Mederle, Teammanager der SpVgg Altisheim: „Mit einem Derby zu starten ist natürlich reizvoll. Gegen Wörnitzstein hatten wir in der letzten Begegnung unglücklich zwei Punkte liegen lassen. Da haben wir noch eine Rechnung offen.“

Die Basis für einen guten Start hat Altisheim mit einem Trainingslager gelegt. „Da haben wir nicht nur intensiv gearbeitet, sondern auch einiges für das Teambuilding getan“, so Mederle. Ziel sei es, im gesicherten Mittelfeld zu landen und die jungen Spieler, die bereits da waren, sowie die neuen Youngster weiterzuentwickeln. Im Derby gegen Wörnitzstein sieht Mederle gute Chancen für sein Team: „Wenn der Einsatz und die Laufbereitschaft stimmen und wir geschlossen als Team auftreten, dann können wir dort auch bestehen.“

SpVgg Riedlingen – TSV Oettingen (Sonntag, 15 Uhr). Nach der erfolgreichen Ära Jenuwein steht in dieser Saison Stefan Ferber als Trainer in Riedlingen an der Seitenlinie. Und ein neuer Coach bringt auch Veränderungen mit sich: „Natürlich brauchen wir etwas Zeit bis alles greift, was wir im Trainerstab der Mannschaft vermitteln wollen, aber die ersten Ansätze in der Vorbereitung haben mir gefallen“, sagt Ferber, der den erneuten Klassenerhalt mit seinem Team erreichen will. „Darüber hinaus geht es mir auch darum, die Mannschaft fußballerisch weiterzuentwickeln.“

Mit Ex-Spielertrainer Jenuwein und Daniel Degen, der seine Karriere beendet hat, fehlen dem Team in der neuen Saison zwei Stützen. Allerdings wurden mit Jordi van Gent und Julien Bauer zwei junge Spieler mit Potenzial gewonnen. Im ersten Spiel der Saison geht es zuhause gegen Aufsteiger Oettingen, im Idealfall soll da gleich ein Dreier her. „Wir erwarten ein intensives und hartes Spiel gegen einen Gegner, der zu Saisonbeginn noch Aufstiegseuphorie hat. Deshalb wollen wir Oettingen schnell die Lust am Spiel nehmen und selbst hart für die drei Punkte arbeiten“, so Ferber.

SV Donaumünster-Erlingshofen – SSV Höchstädt (Samstag, 15.30 Uhr). „Mein erster Eindruck ist gut, mit der Vorbereitung samt Trainingsbeteiligung war ich zufrieden“, sagt André Fuchs, neuer Trainer beim SV Donaumünster. Die Mannschaft habe schnell verstanden, welche Art Fußball Fuchs in Donaumünster spielen lassen möchte. „Wir haben uns bereits fußballerisch verbessert und auch defensiv arbeiten wir daran, als Team kompakter zu verteidigen“, sagt Fuchs. Zwar hat der SVDE vier gestandene Spieler verloren (Marcel Gebauer, Moritz Förg, Florian Baierl, Andreas Funk), doch mit Michael Jenuwein und René Fuchs auch zwei gestandene Spieler dazu bekommen. Ergänzt wurde der Kader mit einigen jungen Talenten. „Unser Ziel ist es im Verein, künftig auf junge Talente aus der Region zu setzen.

Ein erster Schritt dahin ist uns bereits gelungen“, sagt Fuchs. In dieser Saison wolle man unter die ersten Fünf kommen und mit mutigem, anspruchsvollem Fußball überzeugen. Zum Saisonstart geht es zuhause gegen den SSV Höchstädt. „Natürlich wollen wir zum Start zuhause erfolgreich sein. Der Gegner spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Vielmehr legen wir den Fokus auf uns und unsere Leistung. Allerdings wiegt der Ausfall unseres Torhüters, René Fuchs, schwer“, sagt der SVDE Coach. Torwart und Neuzugang René Fuchs wird aufgrund einer Kopfverletzung aus der Vorbereitung einige Wochen ausfallen.

