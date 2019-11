05.11.2019

Angels schlagen den deutschen Meister

66:56-Sieg nach starker Leistung gegen den Herner TC

Die Xcyde Angels Nördlingen haben den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Herner TC mit 66:56 (20:17, 14:15, 19:14, 13:10) geschlagen und rehabilitierten sich damit für die knappe Niederlage in Halle drei Tage zuvor.

Mit einer sehr konzentrierten Leistung boten die Nördlingerinnen ihrem übermächtig scheinenden Gegner lange Paroli. Die Balance zwischen Inside- und Outside-Game stimmte, die freien Würfe, abgefeuert von Vorpahl und Hill, fanden ihr Ziel und in der Verteidigung packten Meynadier und Co beherzt zu. Die 11:7-Führung war demnach kein Glück, sondern das Ergebnis einer Teamleistung auf höchstem Niveau. Angels-Coach Imreh schickte die Schülerin Stephanie Sachnovski aufs Feld. Und eben jene 17-jährige Nördlingerin traf kurz vor der Viertel-Sirene den Dreier zur 20:17-Führung und verzückte das Nördlinger Publikum. In der 17. Minute ging der deutsche Meister und Pokalsieger erstmals in Führung. Doch noch vor der Halbzeitpause holten McCray und Luisa Geiselsöder die 34:32-Pausen-Führung für die Angels zurück. Nach fünf Minuten im letzten Durchgang war der Angels-Vorsprung auf 15 Punkte angewachsen und Hernes Topstar Frericks hatte sich rausgefoult.

Mit fünf Siegen und drei Niederlagen liegen die Xcyde Angels derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und sehen den kommenden Aufgaben entsprechend gelassen entgegen. (witt)

Xcyde Angels Nördlingen Vorpahl (18,4 Dreier), McCray (7), Meynadier, Sachnovski (3,1), Förner (4), Hill (11), Luisa Geiselsöder (23), Laura Geiselsöder, Äijänen.

