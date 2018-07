vor 53 Min.

Auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft Lokalsport

Zwei Donauwörther Piloten liegen bei Quali auf Kurs. SFG weiter Elfter in der Liga

Gleich zwei Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim mischen derzeit den Qualifikationswettbewerb zur deutschen Meisterschaft auf: Stefan Langer und Peer Zitzmann liegen in ihren jeweiligen Wertungsklassen auf Platz zwei. In Lachen-Speyerdorf in der Nähe von Mannheim wird derzeit zwei Wochen lang um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft der Segelflieger 2019 gekämpft. In drei Klassen starten 65 Piloten, zeitgleich gilt dieser Wettbewerb auch als DM der Damen. An jedem Tag mit Flugwetter wird eine Flugstrecke um mehrere Wendepunkte vorgegeben, die die Piloten möglichst schnell umrunden sollen. Die Streckenlängen betragen 200 bis 400 Kilometer, und die Piloten bewältigen sie mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern, die sie nur mithilfe von thermischen Aufwinden – also ohne jede Motorkraft – erzielen.

In der mit 31 Piloten größten Klasse, der Klubklasse, tritt SFG-Nachwuchstalent Stefan Langer an. Er erreichte bislang stets Tagesplätze unter den besten zehn, am dritten Flugtag schaffte er sogar den Tagessieg. Nach sieben Wertungstagen lag der Gachenbacher mit üppigem Vorsprung auf Rang zwei, Platz eins in Reichweite. Peer Zitzmann startet mit seinem Segelflieger vom Typ „Discus 2a“ in der Standardklasse. Der Donauwörther sicherte sich ebenfalls einen Tagessieg und lag zuletzt auch auf Rang zwei. Allerdings hatte Zitzmann mehr Luft nach oben als nach unten, sodass er noch kämpfen muss, um den Podiumsplatz nicht zu verlieren.

Ebenfalls kämpfen muss die SFG Donauwörth-Monheim in der Segelflug-Bundesliga. Hier geht es allerdings schon lange nicht mehr um den Treppchenplatz, sondern eher darum, den Anschluss an die Top Ten nicht gänzlich zu verlieren. An diesem Durchgang sammelten die Stillberg-Piloten zwar wieder ein paar Punkte mit einem zwölften Rundenplatz, belegen in der Tabelle aber immer noch Rang elf mit acht Punkten Rückstand auf die besten zehn.

An der Tabellenspitze gab es indes wieder einen Wechsel: Titelverteidiger Aalen löste Bayreuth als Tabellenführer ab. (hz)

Bundesliga-Tabelle (15 von 19 Runden):

1. LSR Aalen (BW) 203 Punkte

2. LSG Bayreuth (BY) 195

3. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 184

4. AC Lichtenfels (BY) 154

5. LSV Rinteln (NI) 152

6. FLC Schwandorf (BY) 143

7. LSV Schwarzwald (BW) 140

8. FLG Blaubeuren (BW) 138

9. LSV Bamberg (BY) 133

10. LSV Burgdorf (NI) 129

11. SFG Donauwörth-Monh. (BY) 121

