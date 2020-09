vor 20 Min.

Aufsteiger Mertingen II überrascht

8:4-Sieg in der Bezirksklasse B gegen das letztjährige Spitzenteam aus Nördlingen

Von Reinhold Waber

Bei den Tischtennisspielern nimmt die Saison allmählich Fahrt auf. In der Herren Bezirksklasse A hatte der TSV Rain II leichtes Spiel, weil ihm Gegner TTF Unteres Zusamtal die Punkte kampflos schenkte.

In der Bezirksklasse B überraschte Aufsteiger Mertingen II die letztjährige Spitzenmannschaft vom TSV Nördlingen II und gewann 8:4. Auch die Mertinger Dritte fuhr gegen Ebermergen in der Bezirksklasse C Nord einen Sieg ein, während Neuling TSV Wemding III der SpVgg Ederheim das erste Erfolgserlebnis erlaubte.

In der Gruppe Süd zeigte der TTC Auchsesheim II dem Absteiger TSV Binswangen, dass eine Klasse tiefer ebenfalls ein rauer Wind weht. Dieselbe Erfahrung musste in der Bezirksklasse D der SV Kaisheim machen, der bei der SpVgg Riedlingen II zu Gast war. In der Dreier-Liga besiegte der TSV Rain III etwas überraschend den TSV Bäumenheim II, wohingegen Mertingen V dem TV Dillingen IX unterlag.

Bei den Damen entschied die Riedlinger Erste das vereinsinterne Duell mit der zweiten Mannschaft in der Frauen Bezirksklasse A standesgemäß für sich. In der Jungen Bezirksklasse B steht „Titelverteidiger“ SV Kaisheim gemeinsam mit dem TSV Nördlingen schon wieder an der Tabellenspitze.

In der Jungen Bezirksklasse C startete der TSV Bäumenheim den Neuaufbau mit einem 7:2-Erfolg gegen die SSV Höchstädt III, und der TSV Rain II glich sein Punktekonto mit dem klaren 9:0 beim TSV Nördlingen II aus. (rw)

Themen folgen