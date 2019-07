vor 46 Min.

Aufstieg nach 20 Jahren

Buchdorfs Damen feiern die Meisterschaft und steigen in die Bezirksklasse auf

Mit einem klaren 8:1-Sieg gegen Burgheim konnten die Damen I des TC Buchdorf in der Kreisklasse 1 am letzten Spieltag die Tabellenspitze verteidigen. Damit steigen sie völlig unerwartet nach über 20 Jahren erstmals wieder in die Bezirksklasse 2 auf. Diesen Erfolg verdanken die Damen ihrem Teamgeist und ihrem fleißigen Training bei Trainer Emil Duschkov.

Ihr letztes Saisonspiel absolvierten auch die Herren 40 in der Kreisklasse 1. Sie verpassten aber gegen Mertingen den angepeilten Sieg und unterlagen letztlich mit 3:6. Damit wurden sie in der Abschlusstabelle von den Mertingern noch überholt. Im Jugend-Bereich gab es zum Schluss der Saison noch zwei Niederlagen.

Die offizielle Punktspielsaison für die Mannschaften des TCB ist nun abgeschlossen. Die Saison verlief mehr als erfolgreich. Im heurigen Jubiläumsjahr – der TC Buchdorf feiert am 3. August sein 40-jähriges Bestehen – haben sich die Teams besonders ins Zeug gelegt. Mit den Damen 50, den Herren I und den Damen I wurden drei Mannschaften Meister und konnten den Aufstieg feiern. Auch die Herren II schlitterten nur knapp an der Meisterschaft vorbei und belegen den zweiten Tabellenplatz

Kreisklasse 1 TC Buchdorf 1 – TC Burgheim 8:1. Gegen das Schlusslicht spielten die Gastgeberinnen souverän den notwendigen Sieg für die Meisterschaft ein. Alle sechs Einzel gingen an die Buchdorferinnen. Lediglich Isabella Haun-stetter benötigte für ihren Sieg den Match-Tiebreak. Heike Schiele, Ines Mecklinger, Simone Otto, Lisa Reiner und Julia Förster siegten in je zwei Sätzen. In den Doppeln siegten dann noch Ines Mecklinger/Simone Otto und Gabi Sebald/Ramona Haunstetter. Sandra Fischer und Kathtrin Liebhäuser gaben den Ehrenpunkt an die Gäste ab.

40, Kreisklasse 1 TC Buchdorf – TC Mertingen 3:6. Die Buchdorfer mussten sich gegen die punktgleichen Mertinger geschlagen geben. In den Einzeln punkteten nur Jochen Schiele und Captain Frank Eichler. Bernd Eschig, Peter Löw und Alex Kraus unterlagen in je zwei Sätzen. Hans Günter Habenicht verlor knapp mit 12:14 im Match-Tiebreak. In den Doppeln konnten dann nur noch Schiele/Kraus gewinnen. Harry Tasch/Eschig und Eichler/Tom Landes verloren, somit war die 3:6-Niederlage perfekt. (roge)

