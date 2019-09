vor 19 Min.

Auftakt nach Maß für Wörnitzstein-Berg

8:2-Erfolg in der 2. Liga über Bergen. Die Erstligateams aus der Region gehen leer aus

Zu Beginn der Steeldart-Saison im Nordschwäbischen Dartsverband sind die Erstligateams im DZ-Verbreitungsgebiet leer ausgegangen. In der 2. Liga feierte Gosheim doppelt, während bei Wörnitzstein nur ein Team überzeugte.

Zum Auftakt auswärts beim letztjährigen Tabellendritten antreten – es gibt wahrlich leichtere Aufgaben für einen Aufsteiger. So erwies sich die Hürde Kühlenthal auch als zu hoch für die Steeldarter Bissingen, die trotz einiger toller Einzelleistungen (eine 180 und zwei Shortlegs) deutlich mit 3:7 verloren. Mit demselben Ergebnis unterlagen die Firedarters Gosheim zu Hause den Clochard Darters Augsburg II. Dabei konnten die Gosheimer die Partie bis zum 3:3 noch offen gestalten, gewannen jedoch danach kein einziges Spiel mehr. Die Dscheina Darter Donauwörth mussten zum Team D’Augschburger I reisen und ohne Punkte heimfahren. Die Begegnung war bereits nach den Einzeln zugunsten der Hausherren entschieden. Immerhin konnten die Donauwörther beide Doppel zum 6:4-Endstand gewinnen.

Einen Auftakt nach Maß legte die erste Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg hin. In der Partie gegen den Liganeuling BV Bergen, in der ein Gästespieler im allerersten Leg des Abends das höchstmögliche Finish von 170 Punkten checkte, zeigte der SVW eine starke und konzentrierte Leistung und gewann mit 8:2. Ein völlig anderes Bild hingegen bei der neu gebildeten zweiten Mannschaft des SVW: Sie kam gegen die neue dritte Mannschaft der Firedarters Gosheim überhaupt nicht in Spiel und mit 1:9 unter die Räder. Einen weiteren Grund zum Jubel in Gosheim lieferte die zweite Mannschaft der Firedarters, denn sie bezwang den AL D.C. aus Altisheim ebenfalls mit 9:1 und sorgte damit gleichzeitig für Ernüchterung bei einem weiteren Liganeuling. Auch neu im Spielbetrieb ist erstmals die zweite Mannschaft der Steeldarter Bissingen, die im Auftaktspiel gegen die stark besetzte vierte Mannschaft der Steeldarter Kühlenthal chancenlos war und 2:8 unterlag. Die Dart-Freunde Tagmersheim gehen in ihre zweite Saison, müssen aber weiter auf ihren ersten Sieg warten. Gegen die zweite Mannschaft der Dscheina Darter Donauwörth gewannen sie zwar das erste Einzel, danach jedoch kein weiteres mehr und verloren letztlich mit 3:7. (dz)

