Laufserie startet wieder im Herbst

Mehrere Läufe für Freizeitstarterinnen und -starter ab Ende Oktober im Landkreis

Nachdem ab vergangenem Winter mehrere Monate lang keine sportlichen Aktivitäten in der Gruppe möglich waren und nicht nur die Jedermannlaufserie der LG Donau-Ries im Herbst 2020, sondern auch alle anderen Hobbyläufe im Landkreis abgesagt werden oder in „virtuelle“ Wettkämpfe umgewandelt werden musste, scheint es nun endlich wieder möglich. So ist mit dem Lauf in Rain am Lech am 24. Oktober der Start in die Serie 2021 geplant, teilt die LG mit.

Mit Beginn der neuen Serie wird die Zeitmessung umgestellt und elektronisch erfolgen. Das bedeutet, für alle Läufer gibt es entsprechende Neuerungen zu beachten: Die Teilnahme an der Serie ist nur mit Erwerb eines Dauertransponders möglich, der Dauertransponder kann mit der Online-Anmeldung bestellt werden und zur Teilnahme an den Einzelläufen kann vorab ein Dauertransponder oder vor Ort ein Einwegchip erworben werden. Nähere Erläuterungen finden sich online unter www.lg-donau-ries.de.

Die Läufe auf der Langstrecke (jeweils circa 10 Kilometer) beginnen wie gewohnt um 10 Uhr, Kurzstrecke und Walker erfolgen meist fünf Minuten später. (pm)

für Herbst 2021: 24. Oktober, Lauf am Lech, Start: Georg-Weber Stadion Rain 07. November Lauf um den Eisbrunn, Start: Sportgelände SV Mauren 21. November, Ries-Panoramalauf, Start: Rieser Sportpark Nördlingen 28. November, Schlößlelauf, Start: Kaisheim, Stadtteil Bertenbreit 12. Dezember, Lauf zum Märchenwald, Start: Stadion Robertshöhe Wemding