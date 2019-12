vor 6 Min.

Auswärtssieg

Sechsmal gelang den Donau Floorballern (in Blau) gegen Feuerbach ein Torerfolg, wie auch hier im Bild.

6:1 der Donau Floorballer gegen Feuerbach bringt den fünften Tabellenplatz

Mit ihrem 6:1 Sieg gegen Stuttgart-Feuerbach beendet Donau Floorball die Vorrunde der 2. Floorball Bundesliga auf dem fünften Platz.

Auch zum Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Feuerbach reiste Donau Floorball, die Spielgemeinschaft aus Nordheim und Ingolstadt, wie bereits vergangene Woche, mit dezimiertem Kader an. So gestaltete sich das letzte Spiel der Vorrunde trotz klarer spielerischer Dominanz streckenweise äußerst zäh für die Gäste von der Donau. Nachdem Donau Floorball sich trotz zahlreicher guter Ansätze zunächst noch zu wenig mit Torerfolgen belohnt hatte, stand es zum Ende des zweiten Spieldrittels nur 3:1.

Daraufhin zeigten die Gäste aus Bayern im letzten Drittel nochmals Kampfgeist und zogen mit weiteren drei Treffern an Gastgeber Feuerbach vorbei.

Durch diese letzten wichtigen Punkte in der Vorrunde steigt Donau Floorball auf einen zufriedenstellenden fünften Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Ohne Pause geht es am morgigen Samstag gleich mit der ersten Begegnung der Rückrunde weiter. Dann erwartet die Spielgemeinschaft in der Paul-Wegmann-Halle in Ingolstadt den aktuell viertplatzierten Liganeuling PSV 90 Dessau. Anpfiff ist wie gewohnt um 13 Uhr. (dz)

