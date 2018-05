BFV sucht Talente

vor 37 Min.

U11-Sichtungstage des Verbandes

Ab sofort ist die Online-Anmeldung für den bayernweiten BFV-Talentsichtungstag am 15. Juli und auch für die bayernweite Grundsichtung für Mädchen am 25. Juni möglich. Für die Aufnahme ins wöchentliche Stützpunkttraining gesichtet werden in diesem Jahr die Talente des Jahrgangs 2007 (Buben und Mädchen).

Der BFV-Talentsichtungstag – immer am 3. Sonntag im Juli an den bayerischen Talentstützpunkten – ist seit vielen Jahren der Tag, an dem die Fußballtalente eines bestimmten Jahrgangs (U11, dieses Jahr: 2007) vorspielen und sich mit ihren Leistungen für die Aufnahme ins wöchentliche Stützpunkttraining bewerben. Am BFV-Talentsichtungstag können Buben und Mädchen teilnehmen. Die besten Talente werden zu einer Finalsichtung eingeladen (23. Juli). Wer dort überzeugt, bekommt eine Einladung zum Stützpunkttraining. Ein Solches ist der Einstieg in die professionelle BFV-Talentförderung. Der Grundsichtungstag für Mädchen wurde eingeführt, um diesen die Möglichkeit zu geben, im ersten Schritt ausschließlich unter Mädchen für die Aufnahme ins wöchentliche Stützpunkttraining vorzuspielen. Die talentiertesten Mädchen bekommen eine Einladung für die Finalsichtung am 23. Juli, wo dann Jungen und Mädchen gemeinsam vorspielen. Die Anmeldung sowohl für den BFV-Talentsichtungstag als auch für die Grundsichtung erfolgt ausschließlich online. (jais)

http://www.bfv.de/cms/spielbetrieb/talente-auswahlteams/bfv-talentsichtungstag.html

