Zwei unverhoffte Siege

VSC-Damen reaktivieren Schneller zum Sieg

Mit diesen Siegen hatten die VSC-Damen nicht gerechnet: Nachdem Annette Langner verhindert war, musste unter der Woche Michaela Gutberlet verletzungsbedingt absagen und so konnten sie am Wochenende gegen Jettingen nur zu dritt antreten, für das spätere Abendspiel gegen Mindelzell ließ sich kurzfristig Kerstin Schneller nach zwei Jahren reaktivieren.

Das Nachmittagsspiel begann mit einer total ausgeglichenen Doppelpartie von Petra Olthues und Christine Kampfinger. Ging der erste Satz noch klar an die Gäste, waren danach die folgenden vier Sätze auf gleichwertigem Niveau und endeten jeweils mit 11:9, dreimal für die VSC-Paarung. Auch in den Einzeln waren die Donauwörtherinnen in den entscheidenden Momenten immer voll da. So entschieden die Gäste neben den drei kampflosen Punkten nur ein Spiel für sich.

Am Abend kam dann Kerstin Schneller dazu, die seit zwei Jahren nicht mehr an der Platte stand und somit völlig unbelastet aufspielen konnte – was sie auch tat. An der Seite von Andrea Gritzner gewann sie gleich ihr Doppel, genauso wie Olthues/Kampfinger setzten sie sich in vier Sätzen durch. In den Einzeln musste sie sich zwar zunächst trotz guter Leistung gegen Prösel geschlagen geben, aber gegen Kerler gab sie nie auf und holte sich einen wichtigen Fünfsatzsieg. Andrea Gritzner musste angeschlagen zwei Spiele in vier Sätzen abgeben.

In bester Spiellaune zeigte sich wie schon am Nachmittag Petra Olthues, sie blieb an diesem Tag ungeschlagen. Christine Kampfinger holte gegen Mindelzells Nummer eins den Siegpunkt für ihr Team. So steht das VSC-Team im Moment an der Tabellenspitze. (ttd)