vor 41 Min.

Bäumenheim hat das Nachsehen Lokalsport

Herren verlieren knapp gegen Altenberg. Ein anderes Team hat eine makellose Bilanz

Nicht ganz hat es für einen Sieg für die Herrenmannschaft des TC Bäumenheim gereicht. Die Damen konnten sich dagegen knapp in Wertingen durchsetzen. Auch die Herren 40 und 55 punkteten jeweils.

Bezirksklasse 2 SV Altenberg – TC Bäumenheim 5:4. Jörg Widemann, Matthias Kunz und Andreas Schabert gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Steffen Gail musste verletzungsbedingt aufgeben. Christof Simon und Pascal Löffler hatten das Nachsehen gegen stärkere Gegner. Auch der Doppel-Sieg von Widemann/Kunz konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Das Doppel Gail/Simon musste verletzungsbedingt aufgeben, Schabert/Löffler unterlagen ihren Gegnern.

Bezirksklasse 2 TC Wertingen – TC Bäumenheim 4:5. Den entscheidenden Punkt zum Matchgewinn sicherten die Damen Fries/Denk im Match-Tiebreak 10:8. In gewohnt souveräner Manier gewannen Manuela Fries, Nadine Gärtner, Ute Ernst und Sandra Seabra Neves ihre Einzel. Susanna Habenicht musste sich einer stärkeren Gegnerin im Match-Tiebreak beugen. Jenny Wagner hatte von Beginn an keine Chance gegen eine übermächtige Gegnerin. Spannend wurde es in den Doppeln, nachdem Gärtner/Ernst und Habenicht/Seabra Neves ihre Punkte den Gastgebern überlassen mussten und diese zum 4:4 ausglichen. Für Fries/Denk musste die Entscheidung um den Sieg im Match-Tiebreak fallen. Nach einer fulminanten Aufholjagd konnten die beiden ihren ersten Matchball zum 10:8 nutzen und so schon vorab den Klassenerhalt sichern.

40, Kreisklasse 1 TC Kaisheim – TC Bäumenheim 1:8. Die Herren 40 haben weiterhin eine makellose Bilanz in der Kreisklasse 1. Souverän konnten Leo Kempter, Christian Ehrt, Kurt Bisswanger, Bernd Löschinger und Stefan Denk ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen gewinnen. Einzig Josch Bügelsteiber benötigte den Match-Tiebreak (10:6) zum Sieg. Die Doppel Kempter/Speer und Ehrt/Löschinger waren dann nur noch Formsache. Das Einserdoppel musste verletzungsbedingt aufgegeben.

55, Bezirksklasse 2 TC Bäumenheim – TC Elchingen 4:2. Gegen den noch ungeschlagenen TC Elchingen holten sich die TCB-Senioren den zweiten Heimsieg und bleiben als Tabellenzweiter in Lauerstellung. Peter Wegele, Helmut Riedel und Hans Scheller gewannen jeweils klar.

Für die Vorentscheidung hätte Karl Fleischmann im Spitzeneinzel sorgen können, doch im Match-Tiebreak musste er sich 8:10 geschlagen geben. Mit einer Fünfer-Aufstellung waren die TCBler dann auf der sicheren Seite, denn mit einem schnellen 6:0/6:1 machten Peter Wegele/Helmut Riedel den Gesamtsieg perfekt. Karl Fleischmann/Hans Scheller unterlagen mit 4:6 und 2:6.

Bezirksklasse 2 TC Meitingen – TC Bäumenheim 3:3. Nachdem Sebastian Haupt im Einzel denkbar knapp im Match-Tiebreak unterlag, konnte nur Kai Ehrt (6:6; 6:3) punkten. Da die Gegner nur zu dritt antraten, brachten die Junioren dennoch ein weiteres Unentschieden mit nach Hause.

Bezirksklasse 2 TC Burgheim – TC Bäumenheim 4:2. Im Einzel siegte nur Lena Ernst, Sabrina Resch unterlag im Match-Tiebreak. Den zweiten Punkt spielte das Doppel Resch/Müller ein, diesmal erfolgreich im Match-Tiebreak.

TC Mertingen – TC Bäumenheim 0:6. Ein weiteres Mal siegten Kai Ehrt, Leon Menzel, Marius Angermeyer und Marcel Dirscherl im Einzel jeweils in zwei Sätzen. Das Einserdoppel Ehrt/Menzel gewann überlegen, das Doppel Schäfer Benedikt/Dirscherl erst im Match-Tiebreak. (tcb)

