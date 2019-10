29.10.2019

Bäumenheim wächst über sich hinaus

Der Aufsteiger bezwingt Tabellenführer Meitingen. Auch die TSV-Damen gewinnen

Das erste Vier-Punkte-Wochenende ist für Bäumenheims Handballer perfekt. Dass die TSV-Damen gegen die zweite Mannschaft der HSG Lauingen-Wittislingen II ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen kann, war zu erwarten. Doch dass anschließend die TSV-Herren den Spitzenreiter der Bezirksliga niederringen würden, konnten sich auch die kühnsten Optimisten nicht vorstellen.

Bezirksliga TSV Bäumenheim – TSV Meitingen 33:32 (15:13). Wenn jemals die Vorzeichen eine Spielprognose zulassen würden, dann am Sonntag: Auf der einen Seite die Bäumenheimer Herren, die nach der jüngsten 19:32-Heimniederlage gegen den TSV Wertingen völlig verunsichert in dieses Spiel gingen. Auf der anderen Seite die klar favorisierten Gäste aus Meitingen, die nach vier Siegen mit breiter Brust als Tabellenführer in die Schmutterhalle kamen.

Doch was sich dann nach Beginn der Partie abspielte, konnten selbst die treuesten TSV-Fans nicht erwarten. Die Bäumenheimer zogen dem Favoriten von Anfang an den Zahn. Die Abwehr stand bombensicher, vorne wurde druckvoll agiert. Dreimal Edwin Ewinger und ein Tor von Andreas Jung – nach vier Minuten hieß es bereits 4:0 für den krassen Außenseiter. Das erste Gegentor konterten die Bäumenheimer auf ihre Art: Nach etwas mehr als zehn Minuten hieß es 8:1 für die Gastgeber. Doch in der Folgezeit drückten die Meitinger dem Spiel ihren Stempel auf und verkürzten bis auf 12:11. Wenig später schien die Partie beim 12:12 zu kippen, doch die Gastgeber fanden zu ihrer Linie zurück und gingen mit 15:13 in die Pause.

Nach Wiederbeginn war die Begegnung nun völlig offen, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Als die Bäumenheimer ihre Führung von 23:21 auf 26:21 ausbauten (47.), schien das Spiel gelaufen. Doch die Gäste zeigten, warum sie Spitzenreiter waren, sie konnten bis auf 30:29 verkürzen. Wenig später wurde Keeper Patrick Hill zum Matchwinner, als er beim Stand von 31:29 einen Strafwurf abwehrte.

Doch auch das 32:29 durch „Chippo“ Ioja war noch keine Erlösung. Nach dem 33:30 durch Edwin Ewinger waren noch gut zwei Minuten zu spielen. Während den Bäumenheimern nichts mehr gelang, konnte Meitingen noch auf 33:32 verkürzen. Die Restspielzeit überstanden die Gastgeber schadlos, die sich dann riesig über zwei nicht erwartete Punkte freuen konnten. Bei den TSV-Handballern wirkte sich der Einsatz von Spielmacher Jago Heinisch, der seinen Überseetrip vorzeitig abgebrochen hat und von Andreas Biehle, der ein Fels in der Abwehr war, positiv aus.

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) – Lechner (2), Krebs (1), Ewinger (6), Jung (3), Köpf, Hurle (4), Uhle (1), Vogler, Dennis Richter (2), Andreas Biehle, (4), Klement (6/6) und Heinisch (4).

Bezirksklasse TSV Bäumenheim – HSG Lauingen-Wittislingen II 13:10 (6:4). Bäumenheims Damen waren zu Spielbeginn noch nicht so recht bei der Sache. Doch mit zunehmender Spieldauer konnten die Gastgeber ihre Abwehr festigen, die nicht mehr viel zuließ. Zudem konnte sich TSV-Keeperin Anna Bicker steigern, in Folge wehrte sie drei Strafwürfe ab. Doch nachdem es im Angriff nicht wie gewohnt lief, blieb die erste Hälfte eine zähe Angelegenheit, die schließlich mit einem 6:4 für die TSV-Damen endete.

Nach Wiederbeginn wurde der Grundstein für den späteren Erfolg gelegt. Eine sichere Abwehr, druckvolleres Angriffsspiel – die Pausenführung wurde auf 9:4 ausgebaut. Ein Strafwurf zum 13:10 war dann der Endstand für die TSV-Damen, die sich über ihren ersten Saisonerfolg freuen konnten. (hh)

TSV Bäumenheim Bicker und Sailer (im Tor) - Bauer (1), Lackner, Müller, Edel, Laxgang (2), Seiler (1), Mair (1), Gastel (1), Anderl, Kühn, Weidner (7/5) und Klement.

