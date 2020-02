vor 18 Min.

Bäumenheims Aufholjagd wird nicht belohnt

Der Schlussspurt des TSV in Wertingen kommt zu spät. Am Ende steht ein 27:31

Klar unter Wert haben sich die Handballer des TSV Bäumenheim bei ihrem Bezirksliga-Gastspiel in Wertingen verkauft. Das begann schon in den ersten Minuten, in denen die Bäumenheimer keinen Zugriff aufs Spiel bekamen. Die Gastgeber spielten dagegen von Beginn an aus einer sicheren Abwehr mit viel Druck nach vorne und sorgten mit einem 3:0 gleich für klare Verhältnisse.

In der Folge konnten die Gäste etwas Sicherheit in die Abwehr bringen und vorne etwas gefälliger kombinieren. Doch nachdem der Rückstand auf 6:8 verkürzt wurde, unterliefen wieder die gleichen Fehler. Wertingen nutzte diese konsequent aus und zog wieder auf 12:6 davon. Den Gästen unterliefen dazu noch unnötige Fouls, die von den Schiedsrichtern mit Zeitstrafen geahndet wurden. Zur Pause lagen die Bäumenheimer so mit 10:16 im Rückstand.

Am Spielverlauf änderte sich Anfang der zweiten Hälfte wenig. Die Wertinger hatten wenig Mühe, mit druckvollem Spiel auf die Nahtstellen die Gästeabwehr ein- ums andere Mal auszuspielen. Auf der anderen Seite fiel den TSV-Spielern wenig ein, um sich gegen die aggressive Wertinger Abwehr durchsetzen zu können. Zu deutlich machte sich hier das Fehlen der etatmäßigen Außenspieler Andreas Jung, Jonas Uhl und Lukas Hurle bemerkbar. Bis Mitte der zweiten Hälfte rannten die Gäste so einem deutlichen 15:23-Rückstand hinterher. Doch nun konnten die Gäste ihre Angriffe etwas zielstrebiger durchspielen, was sich gleich im Ergebnis bemerkbar machte. Zunächst konnte auf 19:24 verkürzt werden, wenig später auf 21:25.

Doch einen Wertinger Spieler bekamen die TSVler nicht in den Griff, der die Gastgeber wieder mit 29:23 nach vorne brachte (55.). Dann folgte ein Lauf von vier Toren in Serie, der den Rückstand bis auf 29:27 verkürzte. Doch den Bäumenheimern lief die Zeit davon. Eine Minute vor dem Ende fiel das 27:30, Sekunden vor dem Abpfiff der 27:31-Endstand. Da wäre für die Gäste mehr drin gewesen. Doch gegen diese Wertinger muss man eben über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte Leistung bringen. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor), Vogler, Zinsmeister, Krebs (2), Ewinger (4), Tayeh, Köpf, Bügelsteiber, Strickner (1), Richter (1), Biehle, Ioja (2), Klement (12/8) und Heinisch (5).

