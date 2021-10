Bären holen Heimsieg

Der VSC Donauwörth schlägt Nürnberg verdient

Die Donauwörther Basketballer haben in ihrem ersten Heimspiel bei ihrer Rückkehr in die Bayernliga den ersten Sieg der Saison errungen. In einer spannenden Partie haben sich die Bären mit viel Leidenschaft und Siegeswillen mit 75:64 gegen den Post SV Nürnberg durchgesetzt.

Vor der Partie wurde bekannt, dass mit Cirone Cono und Leo Prinz zwei wichtige Joker fehlen würden, das Aufeinandertreffen begann offensiv. Beide Teams konnten über Schnellangriffe Punkte erzielen, nach vier Minuten stellte Trainer Lars Kobusch seine Mannschaft auf Raumverteidigung um. Das zeigte sofort Wirkung: Donauwörth stand defensiv stabil und Nürnberg wusste sich nur mit Distanzwürfen zu helfen, die oft ihr Ziel verfehlten. Offensiv konnte der VSC dagegen leicht Punkte erzielen, lag nach einem Viertel mit 21:14 vorne. Im zweiten Abschnitt bauten die Bären durch ihre gute Defensivarbeit ihren Vorsprung weiter aus (29:19), jedoch schlichen sich drei Minuten vor der Halbzeit Fehler ein. Das Umschaltspiel in die Verteidigung wurde zu langsam und Nürnberg konnte durch schnelle Angriffe drei Dreier in Folge erzielen. Dementsprechend verkürzte sich der Vorsprung auf 34:33 zur Halbzeit-Pause.

„Wir haben 17 Minuten herausragenden Basketball gespielt und uns leider in den letzten drei Minuten fast alles kaputt gemacht“, analyisert Kobusch. In Halbzeit zwei galt es, sich nicht von der Hektik der Gegner anstecken zu lassen.

Die zweite Hälfte begann allerdings aus Donauwörther Sicht genauso schlecht, wie die erste geendet hatte. Offensiv hatten die Bären keine Antworten und lagen bald mit zehn Punkten zurück (34:44). Erst gegen Mitte des Viertels legten sie den Schalter wieder um. Mit viel Kampf und Leidenschaft wurde Nürnberg in der Verteidigung stark unter Druck gesetzt. Die junge Gast-Mannschaft verlor nun oft den Ball. In der Offensive fand Donauwörth in vielen Angriffen den Weg zum Korb und der Freiwurflinie. Vor allem Niklas Scheuerer hatte mit zehn Punkten in Folge großen Anteil daran, dass der VSC zum Viertelende wieder führte (56:52). Diese Spielweise setzte sich im letzten Abschnitt fort.

Während Schinn, Pinkernell und Seliger die Raumverteidigung kontrollierten, fanden offensiv Korn und Scheuerer immer die Lücken. Die Gäste hatten dagegen keine Antworten mehr und so konnten die Bären, verdient durch ihre Leidenschaft und Siegeswillen, den ersten Sieg der Saison mit 75:64 sicher machen. Trainer Lars Kobusch nach dem Erfolg: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben uns nach einer schlechten Phase nicht unterkriegen lassen und haben uns zurückgekämpft.“ Kommenden Samstag werden die Bären versuchen an diesem Erfolg anzuknüpfen, wenn sie auswärts gegen den TV Lauf spielen. (vsc)

VSC Donauwörth Erlbeck, Korn (19 Punkte/ 1 Dreier), Krippner (2), Lechner, Pinkernell (6), Scheuerer (29/3), Schinn (6), Seliger (6), Stampfer (7), Stippler, Vogel