Bären verlieren dezimiert

Beim Bayernliga-Auswärtsspiel in Dingolfing machen zwei Spieler den Unterschied. Weil der VSC auch noch auf Spieler verzichten muss, fällt der Blick nach vorne leicht

Die VSC Baskets Donauwörth haben am Samstag ihr Auswärtsspiel bei den Dukes Dingolfing mit 85:102 verloren. Ohne Niklas Scheuerer, Johannes Lechner, Benni Vogel und Konstantin Krippner traten die Bären bei den bisher schwer einschätzbaren Dingolfingern an.

Anhand der Statistik konnte man bereits erahnen, dass die Dukes von zwei Spielern abhängig sind, nämlich Eduard Hoffmann und Daniel Raisch, die beide im Schnitt über 30 Punkte pro Spiel auflegen.

Was die beiden allerdings am Samstag aufs Parkett zauberten, war teilweise „bewundernswert“, wie es vom VSC heißt. Hoffmann, der am Ende 46 Punkte erzielen konnte, machte im dritten Viertel unfassbare 22 Punkte, traf gefühlt jeden Wurf und war von den Bären nicht zu stoppen. Man könne den Spielern um Trainer Lars Kobusch nicht einmal Vorwürfe machen, sagt VSC-Co-Trainer Benjamin Vogel. „Die Würfe waren allesamt gut verteidigt. Und wenn Hoffmann sich dann mal eine Pause gönnte, sprang Raisch mit insgesamt 30 Punkten ein.“

Insgesamt hätten die Donauwörther in der Offensive gut mitgespielt, nutzen vor allem die Größenvorteile über Daniel Seliger und Marco Stampfer unter dem Korb. Allerdings müsse man einfach anerkennen, dass die Dukes um ihre beiden Scorer nicht zu stoppen waren – und somit am Ende einen verdienten Sieg feierten. Das Trainerduo Kobusch/Vogel versuchte zwar, den Lauf der Dingolfinger zu unterbrechen, allerdings erwischten diese einfach einen super Tag, an dem alles klappte. Nun kommt nächste Woche die TG Landshut in den Stauferpark, die aktuell in der Tabelle hinter den Bären steht. Hier sollten die Baskets mit vollem Kader wieder bessere Chancen auf Punkte haben. (vsc)

Donauwörth Korn (15 Punkte/1 Dreier), Seliger (27), Stampfer (14), Pinkernell (12/2), Gölkel (7), Lawson (4), Lukas (4), Cirone (2)