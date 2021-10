Bären wollen in eigener Halle Punkte holen

VSC erwartet nach seiner Auftaktniederlage den gut gestarteten Post SV Nürnberg

Am heutigen Samstag bestreiten die VSC Baskets Donauwörth ihr Bayernliga-Heimcomeback. Nach vier Saisons in der Bezirksoberliga gelang bekanntlich bei einem Turnier im Sommer der Aufstieg in die höchste Liga Bayerns. Zum Saisonauftakt verloren die Bären allerdings. Zu Gast beim ersten Spiel in eigener Halle ist nun der Post SV Nürnberg, der schon seit mehreren Jahren in dieser Liga agiert.

Vergangene Woche unterlag Donauwörth in Schrobenhausen mit 57:68. Zeitgleich gewann Nürnberg mit 103:43 gegen den TV Lauf. Deshalb hat Trainer Lars Kobusch seinen Fokus im Training auf die Aufarbeitung der Fehler von der vergangenen Woche und eine gut stehende Verteidigung gelegt. „Wir sind neu in der Liga und wissen nicht, welche Stärken unsere Gegner haben. Deshalb müssen wir uns auf unsere Eigenen konzentrieren. Wir werden versuchen, wieder eine stabile Verteidigung zu spielen und somit auch offensiv ins Spiel zu kommen“, so der Trainer der Bären vor der Partie.

Der Kader bleibt genau gleich wie gegen Schrobenhausen. Der VSC ist jedenfalls sehr motiviert, den ersten Sieg in dieser noch jungen Saison zu holen. Sprungball ist heute Abend um 19.30 Uhr im heimischen Stauferpark. (dz)