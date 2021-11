Beste Leistung in dieser Saison bringt Rang vier

Donauwörth feiert in Amberg einen deutlichen Sieg, obwohl Leistungsträger fehlen

Die VSC Baskets Donauwörth haben in der Bayernliga deutlich mit 84:56 in Amberg-Sulzbach gewonnen. Nach dem deutlichen Auswärtssieg steht der Aufsteiger nun auf dem vierten Tabellenplatz der Bayernliga Mitte.

Die Bären mussten die weite Auswärtsfahrt in die Oberpfalz ohne die Leistungsträger Johannes Gölkel, Fico Pinkernell sowie Rodique Lawson antreten. Doch dass der Kader der Baskets etwas dezimiert war, war nicht eine Sekunde zu spüren, ganz im Gegenteil: Denn die Donauwörther gaben von Beginn an den Ton an.

Durch einen zwischenzeitlichen 17:0-Lauf Mitte des ersten Spielabschnitts erspielten sich die Baskets bereits nach den ersten zehn Minuten eine 30:13-Führung. Die Bären überzeugten einerseits mit einer äußerst stabil stehenden Zonenverteidigung, glänzten aber gleichzeitig in der Offensive mit nahezu perfektem Teamspiel. Fast jede Angriffssituation konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Im zweiten Viertel das gleiche Bild. Das Donauwörther Bollwerk um Daniel Seliger, Marco Stampfer und Konstantin Krippner überzeugte mit guter Reboundarbeit und erschwerte jeden Wurf der Amberger. Offensiv sorgten Nik Scheuerer und Josh Korn weiterhin für viel Ruhe, was die Donauwörther Führung zur Halbzeit auf 54:27 ausbaute.

Trainer Lars Kobusch war in der Halbzeitansprache mehr als nur zufrieden: „Das war die beste Halbzeit der gesamten Saison. Wir wollen in der zweiten Halbzeit unbedingt daran anknüpfen.“ Und wie die erste Halbzeit aufgehört hat, ging die zweite auch weiter. Die rund 150 Zuschauer in der Amberger Sporthalle sahen einen mehr als souveränen Auftritt der Gästemannschaft. Die Amberger versuchten zwar noch einmal alles, doch auch eine Umstellung in der Verteidigung brachte an diesem Abend keine Unruhe mehr in das Donauwörther Spiel. Letztendlich endete das Spiel mit 84:56 zugunsten der Donauwörther Baskets.

Erfreulich war vor allem, dass der Sieg eine absolute Teamleistung war. Insgesamt sieben Bären-Spieler erzielten acht oder mehr Punkte. Dies erschwerte es dem Gegner umso mehr, sich auf das Donauwörther Offensivspiel einzustellen.

„Wenn wir immer so spielen wie heute, können wir definitiv jeden Gegner schlagen“, so Trainer Kobusch nach dem Spiel. Beweisen wollen die VSC Basketballer dies bereits in der kommenden Woche. Dort würde laut Spielplan der aktuell noch ungeschlagene Tabellenführer aus Ingolstadt nach Donauwörth reisen.

Ob und unter welchen Umständen das Spiel am kommenden Samstag (angesetzt für 19.30 Uhr) aber überhaupt stattfinden kann, wird sich erst im Laufe der Woche zeigen. (qn)

Donauwörth Krippner (8), Korn (17), Lechner (12), Stangerl (9), Vogel, Seliger (8), Stampfer (11), Stippler und Scheuerer (19).