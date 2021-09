Donauwörths riesiges Talent

Benjamin Koppke ist einer der vielversprechendsten Basketballspieler Deutschlands. Sein Traum ist es, in der NBA zu spielen. Titel mit Deutschland wird er aber keine holen

New York, Los Angeles, Boston – oder auch Milwaukee – das ist der Traum vieler junger Basketballer. LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry – die besten Spieler sind in den USA. Eine Liga voll mit Superstars, Glamour, Ruhm und den größten Basketballteams der Welt. Zudem ist die NBA, wie die höchste Profiliga des Sports heißt, eine der lukrativsten Sportligen überhaupt. In der vergangenen Saison bedeutete das einen Umsatz von fast acht Milliarden US-Dollar, und das trotz Corona-Pause. Rund 450 Spieler verteilt auf 30 Teams sind Teil der NBA. Und Benjamin Koppke will einer von ihnen werden. Der 16-Jährige ist seit August 2021 bei der U19 von Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm. Er stand in Auswahlteams für Schwaben, Bayern und Deutschland und zählt zu den besten 20 Spielern Deutschlands in seinem Lehrgang.

Zum Basketball kam er durch seine Familie. Seine Mutter und sein Opa spielten beide für die Nationalmannschaft der Tschechoslowakei. Der Großvater nahm sogar an den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal teil. Koppke wird in Kiel geboren, nach mehreren Umzügen landet seine Familie in Donauwörth. Seine erste Trainerin, das war seine Mutter. Bei den VSC Baskets Donauwörth beginnt sein Aufstieg, dort spielt sich der 16-Jährige immer mehr in den Fokus von Scouts. Schließlich kommt er im Juli 2018 in die Basketball-Akademie in Augsburg. Rund zwei Jahre später wechselt er nach mehreren Jugendcamps und einer guten Saison in der Fuggerstadt nach Ulm. „Ich habe beschlossen, alles auf die Karte Basketball zu setzen. Das bedeutet auch, dass man gewisse Kompromisse eingehen muss“, erklärt der 16-Jährige. Seine Familie kann der Jugendliche nicht oft sehen, da er in Ulm fast täglich trainieren muss. Koppke spielt auf der Position des Power Forward, groß gewachsen und nah am Korb, wie einst der Würzburger Superstar Dirk Nowitzki. Mit 2,04 Metern ist Koppke ein echter Hüne – und trotzdem sehr athletisch. „Ich liebe es, wenn ich schnell zum Korb ziehen kann“, erklärt Koppke seinen Spielstil. Sein Vorbild ist Giannis Antetokounmpo vom amtierenden Meister der NBA, den Milwaukee Bucks. Der 26-jährige Grieche ist bereits zweimal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt geworden und ist bekannt für seine athletische Spielweise und die spektakulären Dunks, bei denen er den Ball nicht in den Korb wirft – sondern ihn im Sprung von oben hineinknallt.

Neben dem Basketball gehörte auch das Schwimmen zu Koppkes großen Leidenschaften. Im Verein nahm er regelmäßig an Wettkämpfen teil. Auch im Wasser war er erfolgreich und stand oftmals auf dem Podium. Doch das Schwimmen musste der Jugendliche nach seinem Wechsel nach Augsburg aufgeben. „Ich hatte Spaß daran, da es eine Abwechslung zum Basketball darstellte, doch ich habe mittlerweile einfach keine Zeit mehr dafür“, erklärt Koppke. Stattdessen steht ein- bis zweimal täglich das Training auf dem Programm. Er lebt im Ulmer Internat, im Training übt er regelmäßig die Grundlagen und arbeitet an seinen Schwächen. Auch Krafttraining ist dreimal in der Woche angesagt. In Sachen Freizeit muss der 16-Jährige ebenfalls zurückstecken. Während gleichaltrige Jugendliche auf Partys feiern, konzentriert sich Koppke auf seine Karriere. „Alkohol ist zwar nicht verboten, wird aber nicht gerne gesehen“, sagt Koppke über das Basketball-Internat.

Bei der Europameisterschaft der Altersklasse U16 im August konnte Koppke sein Talent unter Beweis stellen. Wird er also die nächste große Hoffnung im deutschen Basketball? Ein neues „German Wunderkind“, wie die US-Amerikaner Nowitzki nannten? Nein. Denn Koppke hat sich dafür entschieden, für Tschechien zu spielen. „Mir hat die tschechische Mannschaft besser gefallen. Da sitze ich nicht nur auf der Bank, sondern kann zeigen, was ich draufhabe“, erklärt Koppke seine Entscheidung, nicht für Deutschland zu spielen. Da seine Mutter und sein Opa bereits für die Tschechoslowakei spielten, sei das für ihn ein weiterer Ansporn, dasselbe und sogar noch mehr zu erreichen. Doch in seiner Brust schlagen zwei Herzen: „Dass ich noch mal für Deutschland spiele, ist noch nicht 100 Prozent vom Tisch“, sagt er und lässt sich doch ein Hintertürchen offen. „Doch erst einmal nicht“, erklärt der Jugendliche. Da er Tschechisch versteht, ist die Kommunikation mit den Mannschaftskollegen kein Problem für ihn. Bei der EM überzeugt Koppke vor allem im Spiel gegen Belgien. Dort gelingen ihm 17 Punkte und sieben Rebounds. Dennoch scheidet sein Team als Letztes in der Gruppenphase aus.

Trotz des frühen Aus ist das Ziel NBA weiter fest eingeplant. Über die Basketball-Bundesliga oder durch das amerikanische College-System möchte er sich für den NBA-Draft qualifizieren. „Für meinen Traum würde ich natürlich auch in die USA gehen und meine Familie in Deutschland verlassen“, sagt Koppke. In rund vier Jahren könnte dieser Traum zur Realität werden. Am liebsten würde er mit Giannis Antetokounmpo auf dem Platz stehen, seinem Idol – und den NBA-Titel gewinnen.