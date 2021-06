Basketball

18.06.2021

VSC Donauwörth: Zwei Spiele bis zur Bayernliga

Nach oben: In der Partie gegen Ingolstadt im vergangenen Jahr steigt Johannes Lechner zum Korb. Geht es für Donauwörth jetzt in die Bayernliga?

Plus Nach einer abgebrochenen Saison wollen die Basketballer in Bayern dennoch Aufsteiger ermitteln. Für den VSC Donauwörth tut sich so eine unerhoffte Chance auf.

Von Christof Paulus

Eine schönere Rückkehr auf den Basketballplatz hätten sich die Donauwörther Basketballer kaum wünschen können: In zwei Wochen geht es für sie vor heimischem Publikum um den Aufstieg in die Bayernliga. Der Bayerische Basketball-Verband hat insgesamt neun Teams zu mindestens drei Turnieren eingeladen, bei denen die Aufsteiger in die Bayernligen ermittelt werden sollen. Mit dabei: die VSC Baskets aus Donauwörth. „Es freut uns, dass wir dabei sein dürfen“, sagt Spielertrainer Benni Vogel. „Doch ein bisschen Druck haben wir auch.“

Themen folgen