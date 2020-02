21.02.2020

Baskets müssen auf vier Spieler verzichten

Donauwörther empfangen die Sportfreunde Friedberg

Die Bären empfangen am morgigen Samstag bei ihrem vorletzten Heimspiel die Sportfreunde aus Friedberg. Sprungball ist zur gewohnten Uhrzeit um 19.30 Uhr im Stauferpark. Der VSC will nach drei Niederlagen in Folge, gegen die drei besten Teams aus der Liga, endlich wieder einen Sieg erringen. Dabei helfen soll eine gute Verteidigung, denn die Gäste sind von der Dreipunktlinie gefährlich. Ebenso hat Trainer Benni Vogel unter der Woche verstärkt den Wurf trainiert, um so die Quote zu verbessern. Friedberg steht auf dem fünften Platz mit zwei Siegen mehr als der VSC, der sich nach wie vor auf dem siebten Platz befindet.

Personell müssen die Bären weiterhin auf Flo Erdle und Nik Scheuerer verzichten, zudem sind diesmal Marco Stampfer und Johannes Lechner nicht dabei. Der Rest des Kaders wird alles tun, damit der Sieg in Donauwörth bleibt. Die Basketballer vom VSC freuen sich über viele Zuschauer. (dz)

