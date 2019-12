vor 17 Min.

Bergstetten gewinnt das Kellerduell

Heimteam siegt in der Bezirksliga gegen Otting durch die bessere Mannschaftsringzahl

Zum Kellerduell zwischen den Luftgewehr-Schützen aus Bergstetten und Otting kam es am fünften Wettkampftag in der Bezirksliga 7. Mit 1517:1495 Ringen, 2:2 Einzelpunkten und 2:1 Mannschaftspunkten gewann das Team aus Bergstetten. Dabei wäre aus seiner Sicht auch mehr drin gewesen.

Auf Bergstettens Position zwei rückte Nadine Sailer – zurück aus ihrer Babypause – und zeigte gleich eine überzeugende Leistung. Sie setzte ihre Gegnerin Yara Knoblich von Anfang an unter Druck. Mit dem dritten Streifen keimte bei Knoblich zwar nochmals Hoffnung auf. Sie schoss mit sieben Zehnern an, machte aber mit zwei Achtern wieder alles zunichte. Sailer gewann mit 375:369 den ersten Einzelpunkt für Bergstetten. Auf der Position vier lieferte Stephan Fronz eine bärenstarke Vorstellung ab und siegte mit 385:363 gegen den chancenlosen Kontrahenten Felix Lippert. Katrin Gerstmeier (Bergestetten) bekam es mit Anna-Lena Lippert zu tun und musste schnell einem Rückstand „hinterherlaufen“. Die routinierte Lippert erreichte den ersten Einzelpunkt für die Gäste mit 376:372 Ringe.

Auf Position eins wurde es spannend zwischen Markus Schlipf und der jungen Spitzenschützin Sophia Demski aus Otting. Beide schenkten sich nichts und spulten ein überzeugendes Pensum ab. Schlipf lag bis zu Schuss 32 lediglich einen Ring im Hintertreffen. Demski erhöhte das Tempo und schloss mit 96, 97, 97 und 97 ihre Serie ab. Jetzt lag der ganze Druck auf Schlipf und obwohl auch er stark schoss, unterlag er knapp mit 385:387 Ringen. Damit stand es 2:2 nach Einzelpunkten – in diesem Fall waren die Mannschaftsringe ausschlaggebend. Da Bergstetten mit 1517:1495 Ringen in Front lag, ging der zweite Mannschaftspunkt an die Heimmannschaft. Nach diesem Wettkampf ist Bergstetten Fünfter und Otting überwintert auf dem letzten Tabellenplatz. Beide Mannschaften müssen sich in der Rückrunde erheblich steigern, um den Abstieg zu verhindern. (dz)

