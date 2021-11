FCM-Buben punkten

Wackeres Riedlinger Damen-Duo

Zwar kein Befreiungsschlag, aber eine Überraschung gelang dem TTC Auchsesheim in der Männer-Bezirksklasse A mit dem nicht einmal unverdienten 9:7- Auswärtssieg beim Tabellenzweiten TV Dillingen 4. Weiter in der Erfolgsspur bleibt in der Bezirksklasse B der TSV Bäumenheim, der den TSV Wemding II klar in die Schranken wies. Sein Punktekonto ausgeglichen hat der FC Mertingen II durch das deutliche 9:3 über Gundelfingen II.

Die Liga der Dreier-Teams führt inzwischen der TSV Rain III unangefochten an, denn während die Rainer Fünfstetten schlugen (das anschließend gegen Oettingen II den ersten Sieg einfuhr), verlor Oberndorf II zuhause gegen den SC Athletik II. Die Damen der SpVgg Riedlingen hatten in der Frauen-Bezirksklasse A schwer zu kämpfen, um gegen Villenbach ihre weiße Weste zu behalten. Auf ihr erstes Erfolgserlebnis wartet immer noch die zweite Riedlinger Mannschaft, die – zu zweit angetreten – nicht unerwartet Mertingen den Sieg überlassen musste.

In der Bezirksklasse B wahrte Mertingen II mit dem Remis gegen Langweid 4 seinen ausgeglichenen Punktestand, über ihren ersten Zähler freuen durften sich die Mertinger Buben in der Jungen-Bezirksklasse C beim 5:5 gegen Dillingen 4. Das sportliche Geschehen ist jedoch nicht alles, was die Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler in der Region aktuell beschäftigt. Abseits der Platten heißt es angesichts Corona wieder einmal bangen um den weiteren Verlauf der Saison, nachdem die vergangene bereits der Pandemie zum Opfer fiel. (rw)