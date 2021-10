Bäumenheim und Riedlingen vorn

Auch Ebermergen steht in der Liga ganz vorne

Ein 0:3 nach den Doppeln war zu viel: Diesen Rückstand konnte der TTC Auchsesheim gegen den Spitzenreiter der Männer-Bezirksklasse A, den SV Holzheim, trotz großer Gegenwehr nicht mehr wettmachen. Aufatmen dagegen beim FC Mertingen, dem Aufsteiger gelang etwas überraschend gegen Dillingen 5 der erste Punktgewinn.

In ungeahnten Tabellengefilden der Bezirksklasse B findet sich derzeit der TSV Bäumenheim wieder, der nach dem zweiten 9:7-Erfolg in dieser Saison verlustpunktfrei auf Platz eins steht. Das vereinsinterne Duell in dieser Liga entschied standesgemäß der FC Mertingen II gegen die eigene Dritte für sich. Ungewohnte Gefühle auch beim TSV Ebermergen, der die Bezirksklasse C Nord anführt. Leichtes Spiel hingegen für die SpVgg Riedlingen in der Südgruppe: Kontrahent Gundelfingen III trat gar nicht erst an.

Wesentlich schwerer zu kämpfen hatte der TTC Auchsesheim II, der zu allem Überfluss bei der SSV Höchstädt II trotz fast ausgeglichenen Satzverhältnisses am Ende mit leeren Händen die Heimfahrt antreten musste. Kurzen Prozess machte in der Bezirksklasse D der FC Mertingen 4 mit dem SV Kaisheim. Ebenso deutlich unterlag in der 3er - Liga der TSV Bäumenheim II beim wiedererstarkten TSV Rain III, während Oberndorf II Oettingen IIwiederum mit 9:1 abfertigte.

Bei den Damen hat die SpVgg Riedlingen die Tabellenführung der Bezirksklasse A übernommen, Nachbar FC Mertingen dagegen dümpelt am anderen Ende des Klassements. Besser läuft es bei den Mertinger Jungs, die sich wieder Platz eins in der Buben Bezirksklasse A geholt haben (6:4 gegen den TSV Nördlingen). (rw)

Im zweiten Spiel der jungen Saison hat die erste Damenmannschaft der SpVgg Riedlingen am vergangenen Freitag einen weiteren Sieg gefeiert. Auch wenn das Ergebnis von 8:2 auf eine ziemlich klare Angelegenheit schließen lässt, zeigten sich die Gegnerinnen aus Kühbach kämpferisch stark. Bereits das Anfangsdoppel Polaschek/Heiß gegen Holzmayr/Zöttl startete mit zwei Verlängerungssätzen und endete letztendlich mit einem 3:2-Sieg der Riedlingerinnen. Das darauffolgende Einzel verlor Simone Heiß gegen Kühbachs Nummer eins, Jasmin Welzel. Die nächsten beiden Partien von Lea Polaschek und Heiß drehten die Riedlingerinnen zu ihren Gunsten, Verena Christ verlor hingegen. Die Spiele waren von beiden Seiten offensive Angelegenheiten und verlangten den Spielerinnen viel ab. Polaschek gewann ihre zwei weiteren Einzel, auch Christ und Heiß setzten sich durch.

Bereits vergangene Woche hatten die Riedlingerinnen zum Auftakt gewonnen. Mit einem klaren 10:0 schlugen sie in der Bezirksklasse A ihre eigene Zweitvertretung. Diese hatte zuvor mit 1:9 gegen Langweid verloren. Den Ehrenpunkt hatte Noppenspielerin Maren Werner geholt. (spvgg)