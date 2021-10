Mertingen ist stabil

Der SV Wörnitzstein fordert „angeschlagenen Boxer“, FCM zu Hause gegen Affing

Aufstiegsaspirant Meitingen musste zuletzt einige Rückschläge einstecken und hinkt dadurch den eigenen Erwartungen hinterher. Gegner Wörnitzstein will dies nutzen und dem Gegner einen heißen Kampf liefern. Der FC Mertingen will seinen Aufwärtstrend zu Hause gegen Affing bestätigen.

Nach fünf Punkten aus drei Spielen wirkt der FC Mertingen wieder gefestigt. „Wir mussten in den vergangenen Spielen nur jeweils ein bis zwei Wechsel in der Startelf vornehmen, dadurch haben wir wieder mehr Konstanz und Stabilität und letztlich auch wieder mehr Selbstvertrauen bekommen“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster. Am Sonntagnachmittag geht es für ihn und seine Mannschaft gegen den Tabellenvierten Affing. „Der FC Affing ist in dieser Saison eine homogenere Mannschaft als 2019. Das wirkt sich unter anderem in der Arbeit gegen den Ball aus. Aber wir werden versuchen, uns Lösungen zu erarbeiten“, sagt Schuster. „Grundsätzlich gehen wir in jedes Spiel mit dem Ziel zu gewinnen, die Ergebnisse in dieser Saison zeigen Woche für Woche, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann.“

Zuletzt musste Wörnitzstein dem straffen Programm Tribut zollen. „Die Spiele gegen Hollenbach und Aindling waren sehr bitter für uns. Wir haben in beiden Spielen in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer kassiert“, sagt Trainer Bernd Taglieber, der mit seiner Mannschaft zuletzt im Drei-Tage-Rhythmus spielen musste. „Die intensive Belastung haben wir natürlich gespürt.“ Am Samstag geht es zum TSV Meitingen, der als Aufstiegsaspirant gehandelt, bisher aber diesem Ruf nicht gerecht wurde.

„Ein angeschlagener Boxer ist oft der gefährlichste. Wir erwarten einen Gegner, der uns eine Menge abverlangen wird“, so Taglieber, der beim TSV dennoch etwas mitnehmen möchte: „Wenn wir kompakt stehen, wird es sicher nicht leicht für den Gegner gegen uns. Zudem spielen wir uns regelmäßig gute Chancen heraus, die müssen wir dann eben auch nutzen, um im Idealfall mit einem Sieg nach Hause zu fahren.“