Mertingen will weiter vor

Endspurt in der Hinrunde beginnt: Aindling ist in Donauwörth zu Gast, der FCM muss nach Mertingen

Nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen will der FC Mertingen auch beim direkten Konkurrenten Bubesheim etwas mitnehmen und seinen Aufwärtstrend bestätigen. Wörnitzstein setzt auf sein starkes Kollektiv im Heimspiel gegen Aindling.

(Samstag, 15 Uhr)

Nach langer Durststrecke konnte der FC Mertingen nach dem 4:3-Auswärtssieg in Wertingen seinen Aufwärtstrend mit einem Remis gegen das Spitzenteam Hollenbach bestätigen. Nach langer Zeit ist es dem FCM vergangene Woche auch wieder einmal gelungen, kein Gegentor zu kassieren. „Im Vergleich zu Vorsaison haben wir drei Defensivspieler nicht mehr zur Verfügung, dafür mit Sven Rotzer, Michael Gumpp und Eric Adam drei Offensivspieler dazu bekommen. Aus diesem Grund haben wir im Spiel gegen den Ball ein paar Dinge anpassen müssen“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster.

Am Samstagnachmittag geht es für ihn und sein Team auswärts gegen den SC Bubesheim. Die Heimelf hatten vor der Saison viele Experten weiter vorne in der Tabelle erwartet, aktuell heißt es für den SCB wie auch für Mertingen Abstiegskampf. Umso wichtiger ist es für die Schuster-Elf, gegen den direkten Konkurrenten zu punkten. „Viele der Punkte, die wir in den vergangenen Wochen angesprochen haben, um uns in der Defensivarbeit zu verbessern, konnten wir umsetzten. Darauf lässt sich weiter aufbauen“, sagt Schuster.

Für den SV Wörnitzstein steht am Samstag zu Hause gegen Aindling bereits das dritte Punktspiel innerhalb einer Woche statt: Nach dem 2:2 in Stätzling gab es unter der Woche gegen Hollenbach die erste Heimniederlage der Saison. Gegen den TSV Aindling will der SVW zu Hause nach Möglichkeit wieder punkten.

„Die restlichen drei Partien vor dem Ende der Hinrunde gehen gegen Teams, die vor uns stehen oder sich das Ziel Aufstieg gesetzt haben. Das wird sicher nicht einfach, aber selbstverständlich wollen in diesen Spielen noch ein paar Punkte holen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein.

Der TSV Aindling steht aktuell drei Punkte vor Wörnitzstein auf Platz vier. Chancenlos sieht man sich beim SVW folglich keineswegs: „Wir haben immer das Ziel, unsere Spiele zu gewinnen. Dabei setzen wir auf unsere mannschaftliche Geschlossenheit, das hat uns bisher stark gemacht und darauf wollen wir weiter bauen“, sagt Schmidbaur.