Nächste Chance für den Favoritenschreck

SVW muss nach Hollenbach. Der FC Mertingen will nach Derby-Niederlage Befreiungsschlag schaffen

Mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit Respekt reist der SV Wörnitzstein-Berg zum Tabellenzweiten Hollenbach. Mit 3:1 gewann der SVW vergangene Woche das Derby gegen Lokalrivale FC Mertingen. Der will sich nun zu Hause gegen Horgau für die 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

Im Duell mit dem Aufsteiger Horgau könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein: Während der FC Mertingen aktuell gegen den Abstieg kämpft, steht der Gegner aktuell nur vier Punkte hinter der Tabellenspitze. Im Hinspiel behielt der FCH beim 4:0 Sieg deutlich die Oberhand. „Unsere Erinnerungen an das Hinspiel sind nicht so gut, unsere Leistung war schwach“, sagt FCM-Spielertrainer Bernhard Schuster. „Trotzdem muss man dem Gegner Respekt zollen, wie gut sie das ausgenutzt haben. In Horgau hat sich in den vergangenen Jahren wirklich etwas Positives entwickelt.“

Für sein Team heißt das: „Wir haben definitiv etwas gut zu machen aus dem Hinspiel, uns ist aber auch bewusst, dass der Gegner nach neun Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust anreisen wird“, so Schuster, der dennoch überzeugt ist, dass sein Team an einem guten Tag gegen jede Mannschaft aus der Liga bestehen könne. Auf einen solch guten Tag hofft man beim FCM, allerdings fehlen dem Team verletzungs- und krankheitsbedingt gleich mehrere Spieler, die es zu ersetzen gilt.

Beim SV Wörnitzstein-Berg läuft es aktuell hervorragend, und nach dem 5:0- Sieg über Tabellenführer Ecknach und dem Derbysieg gegen Mertingen vergangene Woche ist das Selbstvertrauen entsprechend groß. Auswärts am Sonntag beim Tabellenzweiten in Hollenbach hängen die Trauben für den SVW dennoch hoch: „Hollenbach hat schnelle Angreifer, da werden wir gefordert sein. Wir wollen folglich mit Pressing versuchen, kontrolliert getimte Bälle auf die Stürmer zu verhindern sowie eine gute Absicherung bei Luftzweikämpfen zu haben“, sagt Wörnitzsteins Trainer Bernd Taglieber.

Die Qualität des Gegners sei für ihn unbestritten. „Wir werden schon einen guten Tag aller Spieler brauchen, um mit Punkten im Gepäck nach Hause zu fahren. Aber unverwundbar ist der Gegner sicher nicht“, so Taglieber, der mit seinem Team das Hinspiel zuhause knapp mit 0:1 verloren hat. Fehlen wird dem Aufsteiger weiterhin Matthias Dietrich wegen seiner Rotsperre sowie der langzeitverletzte Michael Thenikl.