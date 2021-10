Bezirksliga Nord

15.10.2021

Murmeltiertag beim SV Wörnitzstein-Berg

In der Nachspielzeit entschied sich Schiedsrichter Sebastian Deak gegen eine rote Karte für Fabian Müller (in schwarz) nach einem Foul in Tornähe. Müller nützte das wenig: Er hatte schon Gelb, musste so trotzdem vom Platz und es gab Elfmeter.

Plus Schon wieder kassiert der SV Wörnitzstein in der letzten Minute zu Hause den Siegtreffer. Der FC Mertingen bleibt mit etwas Glück zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

Schon am Mittwoch verlor der SV Wörnitzstein-Berg erst in der Nachspielzeit. Am Samstag grüßte für die Donauwörther im Stauferpark das Murmeltier: Nach 90 Minuten kam es knüppeldick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

