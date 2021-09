Taglieber bleibt trotz der aktuellen Erfolgsserie des SVW bescheiden

Das Ziel heißt weiterhin Klassenerhalt, sagt der Coach des Aufsteigers. Nun geht es nach Günzburg. FCM gastiert bei Spitzenteam

Der zuletzt arg vom Pech verfolgte FC Mertingen hat am Sonntag in Ecknach erneut einen der Topfavoriten als Gegner. Mit großem Willen und Kampf will der FCM dabei Paroli bieten. Die starke Defensive soll dagegen beim Aufsteiger Wörnitzstein auch in Günzburg der Schlüssel zum Erfolg sein.

(Samstag, 15 Uhr). Vier Spiele in Folge ungeschlagen und drei davon gewonnen – so lautet die starke aktuelle Bilanz des SV Wörnitzstein-Berg. Der Aufsteiger hat aufgrund der jüngsten Erfolge und der bisher starken Saison auch deutlich an Selbstvertrauen gewonnen. „Auch wenn wir Aufsteiger sind und unser Ziel natürlich der Klassenerhalt bleibt, merkt man den Jungs in jedem Training und auch in den Spielen an, dass sie sicherer und selbstbewusster in den Aktionen sind. Zudem hilft jeder dem anderen“, sagt Trainer Bernd Taglieber. Dreimal in Folge spielte der SVW zuletzt zu null, zusammen mit Ecknach und Hollenbach stellt der Aufsteiger die beste Defensive der Bezirksliga Nord. Auch beim Auswärtsspiel in Günzburg will Wörnitzstein wieder über seine starke Defensive zum Erfolg kommen. Hinten kompakt verteidigen und vorne die Chancen eiskalt nutzen – dieses Prinzip ging zuletzt häufig auf. Gelingt das der Taglieber-Elf auch in Günzburg, stehen die Chancen gut, dass die nächsten Punkte auf das Konto des Aufsteigers wandern.

(Sonntag, 15 Uhr). Trotz der bisher mäßigen Punkteausbeute hält Mertingen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze – eine Tatsache, die dem zuletzt arg gebeutelten FCM in die Karten spielt: „Wir müssen diese Saison einen Rückschlag nach dem anderen verkraften. Gegen Aindling hat sich Michael Gumpp das Kreuzband gerissen und gegen Meitingen mussten wir insgesamt gleich vier Spieler verletzungsbedingt auswechseln. Trotzdem hat meine Mannschaft in beiden Spielen viele gute Aktionen gezeigt. Wir glauben weiterhin an die Wende und arbeiten hart dafür“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster, der mit seinem Team am Wochenende mit dem VfL Ecknach den nächsten Brocken vor der Brust hat. Angesichts der starken Offensive des Gegners und der zu viel kassierten Gegentore, stand beim FCM zuletzt Abwehrverhalten und Zweikampfführung verstärkt auf dem Trainingsplan. „Hier müssen wir uns ganz klar verbessern. Ecknach hat eine in allen Mannschaftsteilen gut besetzte Mannschaft, da müssen wir über die Zweikämpfe ins Spiel kommen und den Willen auf den Platz bringen, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen“, so Schuster.