Bezirksligisten aus Rain und Mertingen unter Zugzwang

Plus Für die beiden DZ-Teams TSV Rain II und FC Mertingen geht es im Bezirksliga-Derby um viel. Denn beide Teams sind abstiegsbedroht. Wie sie das wichtige Spiel angehen wollen.

Von Patrick Widinger und Fabian Kapfer

Drei Punkte steht der TSV Rain II hinter dem Relegationsplatz, sieben hinter dem rettenden Ufer. Und genau diesen Platz belegt der kommende Gegner FC Mertingen. Der Erfolgsdruck in diesem Duell liegt folglich beim TSV - und der hat eine turbulente Woche hinter sich.

FC Mertingen – TSV Rain II (Sonntag, 15 Uhr). Vier Punkte stehen nach drei Spielen beim FC Mertingen auf der Habenseite, Spielertrainer Bernhard Schuster ist mit dieser Ausbeute vor dem wichtigen Spiel gegen den TSV Rain II grundsätzlich zufrieden: „Das ist in Ordnung. Gegen Adelzhausen, die hinter uns stehen, haben wir drei wichtige Punkte geholt, dazu einen Punkt gegen besser platzierte Aindlinger. Gegen Wertingen letztes Wochenende hat unsere Leistung nicht gepasst, folglich haben wir auch verdient verloren.“

Im Duell mit dem abstiegsbedrohten TSV Rain II will der FCM wieder ein deutlich besseres Spiel abliefern und unbedingt auch punkten: „Rain ist grundsätzlich schwer einzuschätzen, da man auch nie weiß, wer vielleicht von der ersten Mannschaft mit dabei ist. Allerdings müssen wir in jedem Fall die Zweikämpfe besser annehmen als gegen Wertingen und dazu unsere einfachen Fehler abstellen“, so Schuster, der den Erfolgsdruck klar beim Gegner sieht: „Rain muss quasi gewinnen, um den Anschluss zu wahren, wir möchten gewinnen, um den Vorsprung auszubauen. Aber enttäuscht wäre ich auch über einen Punkt nicht, denn so würden wir weiterhin einen Konkurrenten auf Abstand halten.“

TSV Rain II trennt sich von Trainer Markus Kapfer

Deutlich turbulenter als in Mertinger war die Woche beim TSV Rain II. Der Verein trennte sich aufgrund der sportlichen Krise von Trainer Markus Kapfer. Für ihn übernahm Co-Trainer Johannes Hanfbauer (DZ berichtete). Viel Zeit zum Eingewöhnen braucht Hanfbauer deshalb nicht.

Große Veränderungen will der neue Trainer vor dem wichtigen Spiel gegen Mertingen nicht vornehmen: „Wir probieren vor diesem Spiel nichts Besonderes aus, sondern versuchen wieder gute Stimmung zu schaffen. Die Atmosphäre im Team war nach den vergangenen Niederlagen nicht mehr gut“, berichtet Hanfbauer.

Gegen die Mertinger, die ja auch unter Druck stehen würden, sei eine gute mentale Verfassung möglicherweise entscheidend, vermutet der neue Coach. Er erklärt: „Es ist ein Derby, das wir als solches annehmen müssen. Dazu gehört vor allem Kampf.“ Basis für diese Herangehensweise sei jedoch für ihn die Stimmung in der Mannschaft. Gegen Mertingen, die er „einen Tick defensiver als sonst“ erwarte, wolle er bei seinem Cheftrainerdebüt „auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen“, gibt sich Hanfbauer kämpferisch.

