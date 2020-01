vor 21 Min.

Bittere Pille für den TSV Bäumenheim

7:9-Niederlage gegen Tabellennachbar Binswangen

Bittere Pille für die Tischtennisspieler des TSV Bäumenheim zum Auftakt der Rückrunde der MännerBezirksklasse B: Im direkten Aufeinandertreffen mit dem unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt TSV Binswangen unterlag das Team mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse (7:9). Damit liegen die Schmuttertaler nur noch aufgrund des besseren Spielverhältnisses vor dem nun punktgleichen Gegner auf einem Nichtabstiegsplatz.

Keine Probleme hatten hingegen in der Bezirksklasse A der TSV Wemding (9:2-Sieg gegen die TTF Unteres Zusamtal) sowie der TSV Rain II (9:0-Sieg gegen den FC Gundelfingen II) mit zwei Teams aus den hinteren Regionen der Tabelle.

Unglücklich verlief das Kräftemessen des TSV Ebermergen mit dem TSV Hainsfarth in der Bezirksklasse C: Nach einer 6:4-Führung gelang den Gastgebern kein Sieg mehr. Platz drei der Damen Bezirksklasse A Nord festigte der FC Mertingen mit dem 6:4 gegen den TSV Pöttmes. Auch die Jungen des VSC Donauwörth starteten erfolgreich in die Rückrunde der Buben Bezirksklasse A mit einem 7:3-Triumph gegen Schlusslicht TV Dillingen VI. (rw)

