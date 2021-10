Boxen

17.10.2021

Awdijans Kampf in England: Mit einem Schlag war es vorbei

Plus Wanik Awdijans Kampf in England haben 6000 Zuschauer in der Arena und Hunderttausende am TV gesehen. Er verliert. Enttäuscht ist der Neu-Donauwörther aber nicht.

Von Fabian Kapfer

Nach der fünften Runde ging es einfach nicht mehr. Wanik Awdijan saß in der Ecke und teilte dem Referee in Newcastle mit, dass er heftig an der Rippe getroffen worden sei. Er beendete daraufhin den Kampf gegen Chris Eubank junior. Der 32-jährige Brite, der in der renommierten, verbandsübergreifenden Rangliste Boxrec vor dem Kampf auf Rang vier stand und 2015 einige Monate Interimsweltmeister im Mittelgewicht des Verbandes WBO war, siegte damit. Dennoch ist Awdijan, der seit rund einem Jahr in Donauwörth lebt und trainiert, zufrieden mit seinem Kampf im englischen Newcastle.

