Boxen

vor 50 Min.

Donauwörther Boxer Wanik Awdijan vor großem Kampf

Wanik Awdijan (links) tritt am Samstag in Newcastle gegen Chris Eubank junior an.

Plus Vor dem Box-Kampf gegen einen Ex-Weltmeister spuckt der Neu-Donauwörther Wanik Awdijan große Töne. Am Samstag wird der Fight in England live im Fernsehen übertragen.

Von Christof Paulus

Noch ist Wanik Awdijan gar nicht in England gelandet, doch sein Kampf läuft schon. Verbal gibt der Nürnberger, der seit rund einem Jahr in Donauwörth lebt und trainiert, schon jetzt alles. „Er hat sich schon einmal vor mir gedrückt, weil er zu viel Angst hatte“, sagt Awdijan über seinen Gegner. „Jetzt kommt er nicht mehr weg. Er wird sich an mich als seinen schlimmsten Albtraum erinnern.“

