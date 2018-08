Brachstadt strebt den Aufstieg an

vor 46 Min.

Fußball: Klares Ziel in der B-Klasse West III

Endlich rollt der Ball in der B-Klasse West III am Sonntag wieder. Ehrgeizig positioniert sich dabei die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen, die mit ihrem Spielertrainer Daniel Thurian den Aufstieg als Saisonziel ausgibt. Gerade weil die Vorbereitung der SpVgg nicht gut lief, kann gespannt beobachtet werden, ob sie ihr ambitioniert gestecktes Ziel erreichen werden.

Deutlich bescheidener gibt sich die Zweite Mannschaft des SV Eggelstetten, die in ihrer ersten aufstiegsberechtigten Saison „schönen Fußball spielen“ will. Spannend wird auch, wie sich die Zweitvertretungen aus Mertingen, Bäumenheim, Donaumünster und Genderkingen schlagen. Die Zweiten Mannschaft der SpVgg Riedlingen und des VfB Oberndorf gehen bereits in ihre zweite Saison in dieser Spielklasse. (fka)

