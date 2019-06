16:31 Uhr

Bringt diese Frauen-Weltmeisterschaft einen Schub?

Die deutsche Frauennationalmannschaft hat sich bislang bei der Weltmeisterschaft in Frankreich schadlos gehalten. Dass die große mediale Aufmerksamkeit auch positive Effekte auf kleine Vereine hat, glaubt man in der Region aber eher nicht.

Die deutsche Nationalelf, die nun bei der WM gegen Schweden spielt, hat schon viele große Erfolge eingefahren. Doch kleine Vereine profitieren davon oft nicht.

Von Manuel Wenzel

Auch wenn er seit dem vergangenen Jahr nicht mehr in vorderster Front aktiv ist, sein Interesse am Frauenfußball ist ungebrochen. Und so verfolgt Hermann Kreichauf natürlich auch die derzeit laufende Weltmeisterschaft in Frankreich.

23 Jahre lang war Kreichauf in der Region als Trainer im Frauenfußball tätig, ehe er 2018 sein Amt als Coach des SV Wörnitzstein-Berg abgab. Für seine Verdienste bekam er unter anderem die Verbands-Ehrenmedaille in Gold des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV). „Die deutschen Spiele habe ich bislang alle gesehen. Und auch sonst habe ich vom Turnier schon viel mitbekommen“, sagt der 74-Jährige. Auch heute wird er um 18.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen, wenn die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Schweden trifft.

„Auch Glück in der Vorrunde“

Dabei erhofft sich Kreichauf eine Leistungssteigerung des DFB-Teams. „Gerade bei den ersten beiden Siegen in der Vorrunde war schon auch Glück dabei.“ Im Defensivbereich habe man nicht immer einen sattelfesten Eindruck gemacht. Vor allem die linke Seite sei ihm da zu anfällig, analysiert Kreichauf.

Dennoch stellt er fest, dass sich Deutschland von Spiel zu Spiel gesteigert habe – ein Sprung nach vorne sei in der Partie gegen Schweden nun aber auch wieder notwendig. „Ein starker Gegner, der hinten tief steht und viel mit langen Bällen operiert. Das ist nicht immer der schönste Fußball, aber bei einem Turnier steht ja der Erfolg im Vordergrund.“

„Das ist nicht nachhaltig“

Erfolge haben die deutschen Frauen in der Vergangenheit zuhauf feiern dürfen: Acht Europa- und zwei Weltmeistertitel stehen zu Buche. Doch ein Schub für den Sport gab es dadurch – zumindest in den kleinen Vereinen – kaum, sagt Kreichauf. „Es ist fast nichts rübergekommen, ich habe das in all den Jahren ja praktisch immer direkt miterlebt. Es war schon oft von einem möglichen Boom die Rede. Ich glaube auch nicht, dass der diesmal kommt, selbst wenn Deutschland am Ende den Titel holt.“

Natürlich verfolgen viele Menschen das aktuelle Turnier, die Einschaltquoten der übertragenden Fernsehsender untermauern das Interesse in der Bevölkerung. „Aber das ist nicht nachhaltig“, so der 74-Jährige.

Man müsse nur die Zuschauerzahlen in der Frauenbundesliga hernehmen, meint Kreichauf. Er war in dieser Saison beim Gipfeltreffen zwischen Verfolger FC Bayern und Tabellenführer VfL Wolfsburg in München im Stadion – mit rund 2100 weiteren Personen. „Was das angeht, sind wir trotz aller Titel in Deutschland noch weit hinten dran.“ In Italien oder Spanien würden bei Spitzenspielen mittlere fünfstellige Besucherzahlen erreicht. In den USA habe der Frauenfußball ohnehin einen ganz anderen Stellenwert als hierzulande.

Den Blickwinkel ändern

Was Kreichauf aber vor allem stört, ist der Blickwinkel, mit dem der Frauenfußball oft betrachtet wird. Viele Zuschauer würden die Frauen eins zu eins mit den Männern vergleichen. „Das macht keinen Sinn. Es handelt sich um zwei paar Stiefel – und genauso muss man das dann auch bewerten, was die Qualität angeht. Ich denke aber, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis das in die Köpfe reingeht.“

Als Hermann Kreichauf 1995 sein Premieren-Traineramt bei den Bäumenheimer Frauen übernahm, da war Alina Braun noch kein Jahr alt. Heute ist sie Spielführerin der Frauen des VfB Oberndorf. In der Kreisliga belegte das Team in der vergangenen Saison Rang zwei. „Damit sind wir absolut zufrieden. Aber heuer schauen wir schon, ob wir nicht Platz eins angreifen können“, gibt die 24-Jährige das Ziel vor.

„Eine Schippe drauflegen“

Sie selbst habe schon früh, in der F-Jugend, mit dem Fußballspielen angefangen. Der Vater und auch der Bruder haben gekickt, eigentlich war die ganze Familie fußballbegeistert – „da bin ich praktisch nicht ausgekommen“, scherzt Braun.

Auch sie schaut bei der WM in Frankreich so viele Spiele wie möglich. Bei der deutschen Mannschaft sieht sie ebenfalls noch Luft nach oben. „Gegen Schweden müssen wir sicher eine Schippe drauflegen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen“, sagt die Mittelfeldspielerin, die mit sieben Treffer in der abgelaufenen Spielzeit zugleich torgefährlichste Akteurin beim VfB war.

Dass bei großen Turnieren der Frauenfußball auch medial in den Fokus rückt, findet sie in erster Linie positiv. „Das ist gut für uns alle, die wir diesen Sport schätzen und lieben.“ Im Vergleich zu früher habe sich in diesem Bereich auch schon viel getan. Auch der kontrovers diskutierte Werbespot zur Weltmeisterschaft („Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze“) zeige, dass das Selbstvertrauen und das Auftreten der Kickerinnen mittlerweile ein ganz anderes ist. „Das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Aber da geht noch mehr“, meint Braun.

Angebot für Sechs- bis 14-Jährige

Dorfvereine wie der VfB müssten noch immer selbst aktiv werden, wenn es um die Nachwuchsgewinnung geht. „Da ist jeder selbst verantwortlich.“ In Oberndorf sei die Lage aktuell gut, der Kader ist breit aufgestellt. „Wir haben in den letzten zwei Jahren viele neue Leute dazubekommen.“ Und auch für die Jüngeren gibt es ein Angebot. Der VfB hatte sich beim Verband für das Projekt „Ballbina kickt“ beworben und 2018 als einziger Verein in Schwaben den Zuschlag bekommen.

Ziel der Kampagne ist es laut BFV, dem Rückgang an aktiven Nachwuchsfußballerinnen entgegenzuwirken. Alina Braun gehört zu den vier Trainerinnen aus der aktiven Frauenmannschaft, die die Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren betreuen und anleiten. „Wir waren in Oberndorf und den umliegenden Orten unterwegs und haben Flyer verteilt. Die Resonanz war prima. So können auch wir als kleiner Verein vielleicht den Frauenfußball etwas mitanschieben. Und vielleicht entwickelt sich bei uns ja doch etwas Größeres daraus.“

