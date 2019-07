vor 42 Min.

Buchdorf hat derzeit Grund zum Jubeln

Vier Mannschaften des TCB spielen um die Meisterschaft mit, drei grüßen aktuell sogar von ganz oben in der Tabelle. Nur das Zweite Damenteam und die Junioren verlieren diesmal

Gleich vier Teams des TC Buchdorf spielen um Meisterschaft und Aufstieg. Dabei stehen aktuell drei Mannschaften an der Tabellenspitze. Die Damen haben Rain als Tabellenführer abgelöst. Die Damen 50 verteidigten mit einem 3:3 beim Tabellenzweiten ihren ersten Platz. Die Herren sind nach wie vor Tabellenführer. Auch das Zweite Herrenteam blieb ungeschlagen und steht punktgleich mit Tabellenführer Motzenhofen auf Platz zwei der Tabelle. Die Herren 40 landeten ihren ersten Saisonsieg mit einem 5:4 in Marxheim. Siegreich waren auch die Herren 50, die Damen II unterlagen beim Tabellenführer. Bei der Jugend siegten die Knaben 14 mit 4:2 in Wemding. Die Junioren mussten sich mit 0:6 gegen Deuringen geschlagen geben.

TC Buchdorf – SV Glück-Auf Appetshofen 7:2. Gegen den Verfolger zeigten die TCBler auch ohne ihre Nummer eins Thomas Fischer eine gute Leistung. Schon nach den Einzeln war die Partie entschieden. Gerrit Wessel, Marco Dippner, Martin Schiele und Markus Mecklinger siegten in je zwei Sätzen. Den fünften Einzelpunkt steuerte Thomas Gebhard, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, mit einem Sieg im Match-Tiebreak bei. Alex Herholz musste sich an Position eins geschlagen geben. In den Doppeln machten die Buchdorfer mit zwei Siegen das Endergebnis perfekt.

SC Eurasburg – TC Buchdorf II 2:7. Die Gastgeber hatten Buchdorf nichts entgegenzusetzen. Schon nach den Einzeln stand es 6:0 für die Gäste. Tobias Mittl, Michi Fischer, Benni Förster und Christian Otto siegten in je zwei Sätzen. Etwas mehr kämpfen mussten Johannes Dippner und Andi Probst, sie siegten jeweils im Match-Tiebreak. In den Doppeln punkteten noch Fischer/Förster die anderen beiden Doppel gingen an die Gastgeber.

VfB Oberndorf – TC Buchdorf 2:7. Nicht zu stoppen ist momentan das Damenteam, das den vierten Sieg in Folge feierte. Ines Mecklinger, Lisa Reiner, Julia Förster, Isabella Haun- stetter und Ramona Haunstetter siegten glatt. Lediglich Simone Otto musste sich im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln siegten noch Ines Mecklinger/Otto Simone und Förster/Haunstetter.

TSV Bissingen – TC Buchdorf II 6:3. Trotz guter Leistung musste sich Buchdorf dem Tabellenführer geschlagen geben. Nach den Einzeln stand es 4:2 für die Gastgeber. Kathrin Liebhäuser und Hanna Hieber gewannen. Stephanie Schreiner, Sandra Fischer, Gabi Sebald und Svenja Landes verloren. In den Doppeln punkteten nur Gabi Sebald und Selina Holzmann. Die anderen Doppel gingen an die Gastgeberinnen.

TC Obergriesbach – TC Buchdorf 3:3. Im Spitzenspiel der beiden noch verlustpunktfreien Teams gab es ein Unentschieden. Ingrid Otto siegte klar in zwei Sätzen. Birgit Liebhäuser siegte im Match-Tiebreak. Dagmar Schreiber verlor in zwei Sätzen. Den dritten Einzelpunkt hatte Olli Schlosser auf dem Schläger, sie verlor aber knapp mit 7:10 im Match-Tiebreak. So stand es 2:2 nach den Einzeln. Auch in den Doppeln konnte sich keine Seite entscheidend durchsetzen. Liebhäuser/ Otto siegten. Schreiber/Olga Schlosser verloren und somit stand das Unentschieden fest und die Meisterschaft wird auf den letzten Spieltag vertagt.

TC Buchdorf – TC Burgheim 7:2. Gegen das Schlusslicht holte Buchdorf den zweiten Saisonsieg. Nach den Einzeln stand es 5:1 für die Gastgeber. Roland Gerstmeier, Alfred Haunstetter, Ludwig Dippner, Heinz Mecklinger und Manfred Schlosser gewannen klar. Xaver Bosch musste sich im Spitzeneinzel knapp geschlagen geben. In den Doppeln siegten Gerstmeier/Bosch in zwei Sätzen. Mecklinger und Tom Landes gewannen im Match-Tiebreak. Dippner und Schlosser verloren im Match-Tiebreak. (roge)

