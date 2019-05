vor 7 Min.

Buchdorfs Herren in der Erfolgsspur

Beide Männerteams des TCB gewinnen ihre Partien. Damit stehen beide auf dem ersten Tabellenplatz ihrer jeweiligen Ligen

Beide Herrenteams des TC Buchdorf konnten ihre Spiele erneut gewinnen. Sie wahrten damit beide ihre weiße Weste und setzten sich in ihrer jeweiligen Staffel an die Tabellenspitze. Auch den Damen gelang in Nördlingen der erste Saisonsieg. Weiterhin ungeschlagen sind auch die Damen 50 nach ihrem Sieg in Höchstadt. Geschlagen geben mussten sich dagegen die Damen II, die Herren 50 und die Damen 40.

Auch im Jugendbereich verloren die Knaben 14 sowie die Knaben 16 jeweils klar mit 0:6.

Kreisklasse 2 SV Holzheim – TC Buchdorf I 2:7. Schon nach den Einzeln führten die Buchdorfer bereits mit 4:2. Tom Fischer, Gerrit Wessel, Martin Schiele und Michi Fischer siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Alex Herholz und Marco Dippner verloren ihre Spiele. Auch in den Doppeln war der Absteiger dem Heimteam klar überlegen. Alle drei Doppel gingen an die Gäste, die somit weiterhin ungeschlagen bleiben.

Kreisklasse 2 TC Buchdorf II – TC Westendorf 6:3. Nicht zu bremsen ist Buchdorfs zweite Garnitur. Im dritten Spiel gab es den dritten Sieg und damit die Tabellenführung. Andi Probst, Tobi Mittl und Chris Otto siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Den vierten Einzelpunkt steuerte Benni Förster im Match-Tiebreak bei. Gregor Fischer verlor in zwei Sätzen, Johannes Dippner wehrte sich, musste sich jedoch im Match-Tiebreak geschlagen geben. Nach dieser 4:2-Führung ließen die Buchdorfer nichts mehr anbrennen. Andi Probst/Gregor Fischer und Tobi Mittl/Christian Otto machten kurzen Prozess und siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Benni Förster und Johannes Dippner mussten sich ihren Kontrahenten im Match-Tiebtreak geschlagen geben.

50, Bezirksklasse 2 TC Buchdorf – TC Bäumenheim 4:5. Denkbar knapp und sehr unglücklich verloren die Buchdorfer Oldies das Lokalderby. Xaver Bosch, Roland Gerstmeier und Manfred Schlosser verloren alle glatt in zwei Sätzen.

Max Mecklinger und Ludwig Dippner siegten beide klar. Den 3:3-Ausgleich nach den Einzeln hatte Alfred Haunstetter gegen Helmut Riedel auf dem Schläger. Nach mehreren vergebenen Matchbällen auf beiden Seiten holte sich der Bäumenheimer den Sieg mit 17:15 im Match-Tiebreak und somit die 4:2-Führung für Bäumenheim.

In den Doppeln stemmten sich die Buchdorfer nochmals gegen die Niederlage. Gerstmeier/Mecklinger und Dippner/Schlosser gewannen ihre Spiele. Den Siegpunkt für die Gäste mussten dann aber Haunstetter/Bosch zulassen (3:6, 4:6).

Kreisklasse 1 TC Nördlingen II – TC Buchdorf I 2:7. Nach ihrer unglücklichen Niederlage in Rain holten sich die Buchdorferinnen souverän ihren ersten Saisonsieg. Nach den Einzeln führten die Gäste mit 4:2. Heike Schiele, Ines Mecklinger, Simone Otto und Julia Förster hatten mit ihren Gegnerinnen keine Probleme und siegten jeweils in zwei Sätzen. Gabi Sebald verlor klar. Isabella Haunstetter wehrte sich verbissen, verlor aber zweimal im Tiebreak. Auch in den Doppeln hatten die Gastgeberinnen das Nachsehen.

Kreisklasse 2 TC Fünfstetten – TC Buchdorf II 8:1. Keine Siegchance hatte Buchdorfs zweites Damenteam in Fünfstetten. Ramona Haunstetter, Selina Holzmann, Carina Gastl und Nicole Benninger verloren glatt in zwei Sätzen. Susi Mittl und Stefanie Fischer verloren beide im Match-Tiebreak. In den Doppeln verloren dann Haunstetter/Stefanie Fischer und Mittl/Gastl klar in je zwei Sätzen. Den Ehrenpunkt holten Buchdorfs Nachwuchsspieler Lena Czesch und Svenja Landes mit einem Zweisatzsieg.

40, Kreisklasse 1 SV Hainhofen – TC Buchdorf 4:2. Knapp an ihrem ersten Saisonpunkt schrammten Buchdorfs Damen 40 vorbei. In den Einzeln wurde hart gekämpft. Ingrid Huber gewann in zwei Sätzen, Petra Tasch verlor in zwei Sätzen. Thea Haunstetter und Martina Bosch gaben alles, mussten sich jedoch am Schluss beide knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. So stand es 3:1 für die Gastgeberinnen.

In den Doppeln siegten dann Helene Mecklinger und Tasch. Den Siegpunkt für die Hainhoferinnen mussten dann aber Haunstetter und Huber zulassen. Sie unterlagen mit 3:6 und 4:6.

50, Bezirksklasse 2 Höchstädt – TC Buchdorf 0:6. Buchdorfs Damen 50 ließen in Höchstädt nichts anbrennen. Der Sieg stand schon nach den Einzeln fest. Lediglich Ingrid Dentler musste in die Verlängerung, sie siegte im Match-Tiebreak.

Birgit Liebhäuser, Ingrid Otto und Dagmar Schreiber siegten jeweils in zwei Sätzen. Auch die Doppel waren eine klare Angelegenheit für die Buchdorfer Damen 50. Dendler/Schlosser sowie Liebhäuser/Schreiber gewannen und machten den Kantersieg für den TCB perfekt. (rge)

