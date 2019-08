00:02 Uhr

Clubmeister verteidigen ihre Titel

Jörg Marschik und Doris Thiel beim Wettbewerb in Eggelstetten siegreich

Nach einer längeren wechselhaften Wetterphase konnten die Clubmeisterschaften des Golfclub Eggelstetten dann doch bei konstant guten Wetterbedingungen an beiden Tagen durchgeführt werden. Kein noch so kleines Lüftchen wehte einen Ball aus der Flugbahn. Allerdings wurden trotz des tollen Wetters und der sehr guten Platzverhältnisse fast durchweg mehr Schläge benötigt als im Vorjahr.

Bei den Herren lautete die Reihenfolge nach dem ersten Spieltag: Vorjahressieger Jörg Marschik mit 70 Schlägen, vor Edwin Lang mit 71 Schlägen und Paul Hoffer mit 76 Schlägen. Der zweite Spieltag brachte nur für Platz drei eine Veränderung, denn Max Körner, der am ersten Tag 79 Schläge benötigte, spielte am zweiten Tag eine 80 und verwies damit Paul Hoffer, der am zweiten Tag 85 Schläge benötigte, auf den undankbaren vierten Platz. Jörg Marschik spielte den Platz am zweiten Tag mit 72 Schlägen und wurde dadurch mit sechs Schlägen Abstand diesjähriger Clubmeister vor Edwin Lang, der in der zweiten Runde am Sonntag den Platz mit 77 Schlägen bewältigte.

Nachdem sich Doris Thiel im vergangenen Jahr den Titel wieder zurückerobert hatte, spielte sie dieses Jahr zwei konstant solide Runden mit 81 und 80 Schlägen und wurde damit überlegen Clubmeisterin mit 17 Schlägen Abstand zur Zweitplatzierten Ursula Strecker. Den dritten Platz belegte mit 98 und 90 Schlägen Carola Baier.

In der Seniorenklasse belegte dieses Jahr erneut der langjährige Seniorenmeister Heinrich Götze den ersten Platz. Er benötigte insgesamt nur 156 Schläge und lag damit auf Platz drei des Gesamtfeldes. Platz zwei belegte Josef Strecker, der 170 Schläge benötigte, vor Dieter Hirn mit 172 Schlägen. (dz)

Themen Folgen