vor 22 Min.

Corona: Neun Spielabsagen im Kreis Donau

In ganz Bayern gehen die Ausfallzahlen wegen einer Covid-19-Infektion zurück

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) verzeichnet am dritten Wochenende hintereinander signifikant sinkende Zahlen bei pandemiebedingten Spielabsagen: So gingen am vergangenen Spieltag, dem dritten nach dem Restart am 19. September 2020, insgesamt 7939 Partien problemlos über die Bühne, 733 Partien oder knapp 8,5 Prozent mussten im Vorfeld aufgrund von nachgewiesenen Corona-Fällen, Quarantänemaßnahmen oder lokalen Spielverboten verlegt werden. Damit waren auch jetzt wieder weit über 210000 Frauen und Männer, Jungen und Mädchen im Freistaat am Ball.

„Das sind absolut erfreuliche Zahlen“, sagt BFV-Präsident Rainer Koch. In der Vorwoche hatte die pandemiebedingte Absagequote noch bei knapp 14 Prozent gelegen. In einer bayernweiten Umfrage hatten sich Anfang September über 80 Prozent der bayerischen Vereinsvertreter dafür ausgesprochen, die im März unterbrochene Saison 2019/20 in jedem Falle so früh als möglich noch in diesem Jahr fortzusetzen. „Die Zahlen unterstreichen, dass auch jene Vereine, die in diesem Jahr gar nicht mehr spielen wollten, trotz berechtigter Bedenken ihren Teil dazu beitragen und am Spielbetrieb teilnehmen“, sagt Koch.

Im Kreis Donau gibt es laut Kreisspielleiter Franz Bohmann bislang neun coronabedingte Spielabsagen seit dem Restart. Im Landkreis Donau-Ries wurde bisher nur eine Mannschaft von einer Spielabsage durch Corona betroffen, allerdings war das antragstellende Team das gegnerische aus dem Landkreis Dillingen.

BFV-Präsident Koch betont, der Verband wisse um die schwierige Zeit, in der man lernen müsse, bestmöglich mit der Pandemie zu leben, auch wenn es zu Rückschlägen komme. „Die Alternative ist in meinen Augen keine, denn das würde das komplette Einstellen des Breitensports bis zu dem Zeitpunkt nach sich ziehen, an dem wir Corona im Griff haben. Wann das ist, weiß heute schließlich niemand. Der Fußball aber kann es auf seine Weise schaffen, das Virus zu besiegen: indem wir Fußballspiele wie jetzt mit Vorsicht, Bedacht und gegenseitiger Rücksichtnahme organisieren und vorbildlich über die Bühne bringen“, so Koch. (pm, dz)

