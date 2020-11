vor 5 Min.

Corona bremst die Bemühungen um Harmonie beim TSV Rain

Eigentlich habe er für mehr Miteinander sorgen wollen, sagt der Vorsitzende. Dann aber kam ein Großprojekt – und die Pandemie

Beim TSV Rain hat die Jahreshauptversammlung des Hauptvereins angestanden. Ein großes Thema bei der Sitzung war, wie derzeit so oft in der Region und darüber hinaus, die Corona-Pandemie.

Vorsitzender Josef Meier blickte dabei zurück auf das vergangene Jahr. Ein sehr nachdenklicher Meier erklärte, das Ziel, innerhalb des Vereins für mehr Austausch, mehr Miteinander und Harmonie unter den Abteilungen zu sorgen, sei „aus verschiedenen Gründen verfehlt“ worden. So sei man von einer in allen Bereichen angespannten Situation bei Übernahme des Amtes in ein großes – aber dringend notwendiges – Sanierungsprojekt gerutscht. Es habe eine Entrümpelungsaktion durchgeführt werden müssen: Die Duschen und einige Kabinen für die Jugend im Sportheim waren nicht benutzbar und mussten renoviert werden. Ebenfalls musste die Küche der Gaststätte vollständig erneuert werden.

Nach Abschluss der Arbeiten folgte dann die Corona-Pandemie, die den Verein laut Meier vor nie da gewesene Herausforderungen brachte. „Ich kann mich nur bedanken, wie unser eigentlicher Hauptkassier Erich Hopf diese Mammutaufgaben zusammen mit den vielen freiwilligen Helfern gemeistert hat“, so Meier. Unter diesen Umständen sei für einen intensiven Austausch mit den Sparten keine Zeit gewesen. Für das Verständnis und die Unterstützung der meisten Abteilungen bedankte sich Meier ausdrücklich.

Im darauf folgenden Bericht des Kassiers Erich Hopf konnte positiv festgestellt werden, dass trotz dieser Investition im sechsstelligen Bereich keine neuen Verbindlichkeiten für den Verein aufgenommen werden mussten. Der Entlastung der Kasse folgten abschließend die Berichte der Abteilungsleiter.

Corona war in der darauf folgenden Diskussion das Kernthema, und es wurde deutlich, wie groß die Einschnitte für den aktiven Sportbetrieb sind.

Trotz der pandemiebedingten Probleme, die Dank der vorbildlichen Arbeit des Zweiten Vorsitzenden und Corona-Beauftragten Sebastian Segnitzer bisher sehr gut gemeistert wurden, bedankte sich der Vorstand beim anwesenden Bürgermeister Karl Rehm für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase. „Die Stadt Rain ist jederzeit ein progressiver Ansprechpartner und unterstützt den Verein wo immer möglich bei der Umsetzung der Corona-Richtlinien“, sagte Sebastian Segnitzer. (dz)

