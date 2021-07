Doppel-Sieg für Rainer Damen

Im Spitzenspiel am vergangenen Wochenende entscheiden die Doppel über den Ausgang

In der Bezirksklasse kam es zum Duell zweier Landkreis-Mannschaften, in den Kreisklassen zeigten sich die meisten Teams aus der Region äußerst erfolgreich.

Das Landkreis-Duell stand nach den Einzeln 3:3, erst in den Doppelbegegnungen fuhr Rain den letztlich klaren Sieg ein. Für Wemding siegte Anna Spörl in langen Ballwechseln im Match-Tie-Break, Anna Sefranek entschärfte die Topspinbälle ihrer Gegnerin mit druckvollen Vor- und Rückhandschlägen und gewann klar, Bianca Krompaß hatte die besseren Nerven. Die Punkte für Rain holten Annika Krebs, Marina Erdt und Kathrina Müller. In den Doppeln behielt Rain dann eine weiße Weste. Sabine Niedermayer und Müller, Krebs und Erdt sowie Marliese Müller und Jana Stoll behielten in ihren Duellen mit Linda Held und Rebecca Schneid, Fackler und Spörl sowie Sefranek und Krompaß die Überhand. Mit der dritten Niederlage in Folge haben die Wemdingerinnen nun die rote Laterne in der Tabelle.

Bei den Damen des VfB läuft es zu Saisonbeginn rund. Nachdem das Team die beiden ersten Spiele gegen Welden II und Riedlingen souverän mit 9:0 gewonnen hatte, folgte am dritten Spieltag die Auswärtspartie bei Top-Favorit Mühlhausen. In den Einzeln legten Diana Mareis, Regina Weinberger, Monika Wenninger und Carolin Bachhuber den Grundstein für den dritten Saisonsieg. Rebecca Rudat war chancenlos, Laura Kolb scheiterte knapp im Match-Tie-Break. Die beiden Doppel Mareis und Bachhuber sowie Weinberger und Wenninger krönten die tolle Mannschaftsleistung.

Auch die Bäumenheimer Damen können einen weiteren Sieg für sich verbuchen. Manuela Fries, Jenny Wagner und Ute Denk setzten sich gegen ihre Gegnerinnen durch, einzig Alexandra Huber unterlag. Das Doppel Fries und Denk gewann indes souverän, Wagner und Ernst hingegen taten sich schwer. Die Partie schien bei einem Stand von 1:7 im Match-Tie-Break schon entschieden, als die Bäumenheimer eine Aufholjagd starteten und schließlich mit 12:10 gewannen.

Eine Niederlage mussten die Damen des SVDE mit Leoni Ebermayer, Laura Gröbl, Luisa Wagner und Simone Joachim gegen Nordendorf einstecken. Nur Laura Gröbl gewann ihr Einzel, beide Doppel wurden im Match-Tie-Break entschieden. Die Paarung Gröbl/Joachim entschied das Doppel zu ihren Gunsten, Ebermayer und Wagner hatten das Nachsehen.

Die neu gegründete Damen-30-Mannschaft ließ ihren Gegnerinnen aus Wertingen keine Chance. Katja Wittner, Marion Buchta und Elke Endmeier gewannen jeweils in zwei Sätzen. Johanna Agne erkämpfte in ihrem ersten Spiel für Wemding den vierten Einzelpunkt im Match-Tie-Break. Zwei klare Doppelerfolge brachten ein 6:0 und die vorläufige Tabellenführung. (dz)