00:03 Uhr

Das Derby geht an Ebermergen

Der Neuling gewinnt 4:1 beim Stadtrivalen in Harburg und ist erster Tabellenführer. Genderkingen und Bäumenheim verlieren. Je ein Punkt für VfB und SVE

Den Paukenschlag am ersten Spieltag der Kreisklasse Nord II setzte Aufsteiger TSV Ebermergen, der das Stadtderby beim TSV Harburg 4:1 gewann und sich gleich mal an die Tabellenspitze setzte. Ansonsten gelang es keinem DZ-Team, zum Saisonauftakt drei Punkte einzufahren. Für den TSV Bäumenheim setzte es nach seiner Seuchensaison im Vorjahr gleich wieder eine Heimniederlage – wenn auch eine äußerst bittere.

Harburg – TSV Ebermergen 1:4 (1:2). Zum Start in die neue Saison mussten die Harburger eine deutliche Niederlage hinnehmen. Nach elf Minuten ging Ebermergen durch Fabian Göttler in Führung. Dieser nutzte einen Abwehrfehler mit einem Schuss an den Innenpfosten aus. Kurz darauf die Großchance für Andreas Falch zu erhöhen. Er tauchte in abseitsverdächtiger Position allein vor Harburgs Torwart Luca Walzel auf – dieser rettete aber mit gleich zwei Glanzparaden.

Danach kamen die Burgstädter durch Matthias Pickel und Nicolas Rieß. Nach einer halben Stunde gelang Pickel der Ausgleich: Nach einem langen Ball umkurvte er den Torwart und schob ein. Daniel Bayer brachte die Gäste nach einem Torwartfehler wieder in Führung (38.). Nach Wiederbeginn gab es zunächst keine nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten. Wiederum Göttler erhöhte mit einem platzierten Kopfball aus kurzer Distanz auf 1:3. In der Schlussphase rückten die Harburger auf und riskierten mehr. Dies bot Ebermergen Platz, Stefan Falch war kurz vor dem Abpfiff mit einem platzierten Schuss zum 1:4 erfolgreich. (tsv)

Bäumenheim – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 1:2 (1:0). Zum Saisonauftakt mussten die Schmuttertaler zum Ende hinaus eine bittere Niederlage hinnehmen. Warum bitter – das ist leicht erklärbar, da der Siegtreffer aus einer klaren Abseitsstellung erzielt worden ist. Die Zusamtaler begannen mit einer guten Möglichkeit, die jedoch ihr überragender Dominik Müller aus kurzer Distanz vergab (7.). Bäumenheim dagegen brauchte eine gewisse Anlaufzeit, ging aber in der 19. Minute durch Neuzugang Constantin Racila mit einem etwas kuriosen Freistoßtreffer in Führung. Danach waren die Gäste wieder am Ruder und versuchten immer wieder, über ihre rechte Seite die Hausherren unter Druck zu setzen. Die Schmuttertaler hatten es ihrem guten Torwart Manuel Eberle zu verdanken, dass die 1:0-Führung zur Pause Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel versuchten nun die Platzherren, etwas Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Die Gäste merkten jedoch die Nervosität und versuchten immer wieder, durch ihren Spielführer Christian Pessinger wie auch Müller für Unruhe zu sorgen. In der 56. Minute wurden diese Bemühungen mit dem Ausgleichstreffer von Pascal Neff belohnt.

Die Zeche-Schützlinge versuchten ihr Heil nun in der Offensive, wo jedoch eine gewisse Durchschlagskraft fehlte. Bäumenheims überragender Abwehrspieler Christopher Kitzinger war dann plötzlich nur noch im Offensivbereich zu finden. In der Nachspielzeit wurde es dann ganz bitter, als Pessinger aus einer klaren Abseitsstellung heraus mit dem 1:2 dem TSV den Garaus machte. (bw)

Wortelstetten – SV Genderkingen 3:1 (0:0). Der SVW feierte zum Saisonstart dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und des „Glücks des Tüchtigen“ einen Auftaktsieg. Im ersten Durchgang war Genderkingen die bessere Mannschaft, doch kurz nach Wiederbeginn ging die Heimelf durch einen Abstauber von Thomas Fech in Führung. Wenig später glich Julian Englisch für den SVG aus. Die vorentscheidende Wende Mitte des zweiten Durchgangs: Jürgen Müller wurde im Strafraum gelegt und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst. Der linke Innenpfosten und der starke SVW-Schlussmann Patrick Imm verhinderten den erneuten Ausgleich, ehe Werner Schmid in der Nachspielzeit alles klarmachte. (wz)

Ehingen-Ortlfingen – VfB Oberndorf 2:2 (1:0). In einem packenden Auftaktspiel vor großer Kulisse stand am Ende ein gerechtes Unentschieden. Die Heimelf ging Mitte des ersten Durchgangs durch Torjäger Michael Kottmair in Führung. Danach verhinderte der starke Ehinger Schlussmann Karl Kukula mehrmals den Oberndorfer Ausgleich, der Sebastian Hieger dann nach dem Seitenwechsel gelang. Danach ging es hin und her.

Jan Blochum brachte den SVE/O wieder in Führung, doch ein sehenswerter Sonntagsschuss von Fabian Kretschmer rettete dem VfB noch den verdienten Punkt. (apr)

Unterringingen – SV Eggelstetten 1:1 (0:0). Der TSV war im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft, konnte sich jedoch nicht mit einem Tor belohnen. Direkt nach dem Seitenwechsel nutzte der SVE in Person von Noah Schefstos einen Abwehrfehler zum 0:1 aus. Unterringingen ließ sich davon nicht entmutigen und Kevin Ennesser gelang bereits wenig später nach feinem Zuspiel der Ausgleich. Im weiteren Verlauf fand das Spiel über weite Strecken im Mittelfeld statt. Chancen blieben Mangelware, so blieb es beim gerechten Remis. (dz)

